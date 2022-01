Natalia Oreiro celebró los 10 años de su hijo Atahualpa con un tierno video

El 26 de enero de 2012 llegó a este mundo Merlín Atahualpa Mollo Oreiro, el primer hijo de Natalia Oreiro y Ricardo Mollo. Y a diez años de aquel día tan especial, la actriz decidió homenajearlo con un tierno posteo en las redes sociales. Musicalizado con Tu mirada, un tema de su marido, armó un video en el que recopiló sus fotos preferidas del nene en su primera década de vida."Tu mirada es una voz, es una canción que arropa mi piel. Es la suerte de brillar sobre tu luz. Felices 10 años, chispa de nuestras vidas", escribió la artista, que no suele exponer a su hijo en los medios ni en las redes sociales, pero que en ocasiones especiales permite que sus seguidores conozcan un poco más de su vida cotidiana.A nivel profesional, este año Oreiro debutará como conductora en Telefe con The Masked Singer (Adivina quién canta, en español), un formato internacional que surgió en Corea del Sur y se replicó en más 40 países con éxito. El reality convoca a distintas figuras del mundo del espectáculo que deberán cantar ante las cámaras disfrazados de pies a cabeza con traje elaborados que no den indicio de quién se trata.Las celebridades solo podrán revelar su identidad cuando queden eliminadas por recibir el menor porcentaje del voto del público. Y así como los televidentes cumplirán con un rol decisivo, también habrá un jurado que definirá quiénes siguen en carrera y quiénes estarán en la cuerda floja. Por una cuestión de confidencialidad, todavía no hay ningún anuncio oficial sobre el staff. Sin embargo, una publicación de Marcelo Polino dio que hablar."Quiero contarles que este 2022 vuelvo a mi rol de jurado en la tele #NuevaEtapa. Felicidad plena", escribió en su cuenta de Twitter el periodista, que en 2020 se alejó de Marcelo Tinelli y los concursos en los que tuvo un lugar en el estrado por más de una década, para probar suerte en Telefe junto a Florencia Peña en Flor de equipo y se convirtió en "El Embajador" de los distintos certámenes que produjo el canal.Por otra parte, se espera que en los próximos meses se estrene Santa Evita en la plataforma Star+, una serie inspirada en la novela homónima de Tomás Eloy Martínez, que cuenta con la producción de Salma Hayek y la dirección de Rodrigo García, hijo del escritor Gabriel García Márquez. La uruguaya fue elegida para ponerse en la piel de "la abanderada de los humildes" luego de someterse a un exigente proceso de casting."Algunos pocos elegidos tienen la habilidad de interpretar ese personaje magistralmente. No es mi caso. Soy una agradecida de que me elijan por lo que puedo hacer. Interpretar a Eva es el mayor desafío de mi carrera", explicó y reconoció que no le gustó el trabajo que hizo, pero que afortunadamente convenció a la producción. "Soy siempre de las que cuando se cierra un proyecto pienso que lo podría haber hecho mucho mejor", subrayó.Además, junto a Mercedes Morán protagonizará Iosi, el espía arrepentido, un proyecto basado en el libro homónimo de Miriam Lewin y Horacio Lutzky para Amazon Prime Video. "Iosi no solo es la historia más extraordinaria que he tenido en mis manos, sino que cuando la leí, sentí que debía ser contada. Con los mejores talentos reunidos y con total libertad creativa, hemos realizado un viaje fascinante por los secretos del mundo del espionaje. Junto con Amazon Prime Video, hemos creado un thriller de espías que tendrá un impacto en el público global", adelantó Daniel Burman, que comparte la dirección con Sebastián Borenztein.