Tamara Báez reaccionó tras el video de L-Gante con Cinthia Fernández

Cinthia Fernández (34) sorprendió en sus redes sociales al publicar un sensual videoclip que protagonizó con Elian Ángel Valenzuela (21), conocido artísticamente como L-Gante.Ambos realizaron el challenge de Bar, la pegadiza canción que el creador de la Cumbia 420 realizó junto a Martina Tini Stoessel (24). La panelista del programa Los Ángeles de la mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11) y L-Gante se muestran bailando juntos y casi que se dan un beso."Ahora me toca a mí participar en tu próximo video, un trato es un trato. . . .", sumó Cinthia.Al parecer, a la que no le gustó nada este inesperada colaboración fue a Tamara Báez, pareja de L-Gante y madre de la pequeña Jamaica, la hija de dos meses y medio de ambos.A través de sus stories de Instagram, minutos después de la publicación de la panelista, Tamara, quien hace un mes tuvo una fuerte crisis con el músico, publicó un sticker de una zorra y escribió "Ja, ja, ja, ja, igualita”. ¿Claro mensaje dedicado a Cinthia?Por su parte, Estefanía Berardi, panelista de Mañanisima (Ciudad Magazine) sumó información: “Yo empecé a averiguar y lo que me dicen es que a Tamara no le gustó nada esa escena del beso que no llega a ser un beso, pero las bocas están muy cerca. Le pareció innecesario”."Ella dice que siempre lo banca con el laburo, con las giras, pero que el beso es innecesario", sumó la panelista.