Cinthia Fernández grabó un video con L-Gante y casi terminan a los besos

Tras un intento fallido en la política y el lanzamiento de su cápsula de bikinis y ropa de entrenamiento, Cinthia Fernández (34) sigue a paso firme intentando posicionarse como una de las influencers más exitosas del país. Quizá por eso la bailarina convocó a L-Gante (21) para grabar un video y el cantante del momento le dijo de inmediato que sí.El resultado final fue subido a las redes sociales por la propia Cinthia el domingo y sorprendió a más de uno. Es que en la grabación, en la que ambos realizaron el challenge de Bar, la pegadiza canción que el creador de la Cumbia 420 realizó junto a Tini Stoessel (24), ambos terminan bailando juntos y casi que se dan un beso.En detalle, la panelista televisiva simula ser una clienta de un bar en donde el músico trabaja como cantinero. Pero de golpe, ella se aleja de la barra y comienza a bailar el tema antes mencionado cuya letra dice: "Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar y entonces pásame otra botella que no quiero volverlo a encontrar".En ese momento, L-Gante se acerca a Cinthia y la desafía a realizar su clásico pasito, que consiste en menear la cadera hasta el suelo cambiando de fuerza entre una rodilla y la otra. "Para mí que te falta aceite", le dice el intérprete de Malianteo 420 con picardía. Y los dos se ponen a bailar hasta que terminan cara a cara."'Porque otra boca voy a besar. . . ' ¡¡¡Así se hace un challenge!!! Cumbia 420 Keloke con este genio. Gracias por participar y darlo todo y tener este gran gesto", le agradeció Fernández al artista de General Rodríguez en ese posteo.Y agregó, entusiasmada: "Ahora me toca a mí participar en tu próximo video, un trato es un trato".En sus historias de Instagram, además, Cinthia compartió el detrás de escena de la producción que hizo con el cantante."Acabo de colgar el video con L-Gante, quiero batir el record del video del Congreso (que realizó bailando un tango para promocionar su campaña política). Lo dimos todo y con ese final lo merecemos. Cumbia 420 pa' los negros", expresó la panelista."¡Miren a quién tengo: el cantinero de lujo!", se le escucha decir a Cinthia en otra historia del backstage con L-Gante. "¡Eh cantina Cumbia 420 pa' lo negros", le contesta el músico mientras exhibe uno de sus tatuajes. "¡Mirá! ¿Qué me está mostrando? Eh, rescatate, eh", le responde la angelita."El lunes el tipo te hace un Luna Park y así como si nada vino a grabar conmigo. Crack. Lo (amo)", escribió ella en otro video. Y añadió: "Este genio, con esta humildad, le escribí a las dos de la mañana"."Lo organizamos así sobre la marcha, pero algo hicimos", sumó Elián Valenzuela, tal como se llama verdaderamente el ídolo juvenil. "Literal, dos de la mañana le escribí, le dije '¿querés grabar un video?' y me dijo 'sí', yo quedé careta, dije me está cargando", reconoció la también modelo.Y concluyó: "Al otro día le volví a escribir, hablé con su repre, con Maxi, y acá estamos, gracias. Se hizo realidad. . . Gracias infinitas Elian". "Algo hicimos y algo más se va a venir también. Cumbia 420", completó L-Gante.