Entrerriana interpretó canción dedicada a la mujer que cautivó a Pancho Ramírez

La entrerriana Araceli Tano presentó su interpretación de “Romance a La Delfina”, esa canción que alude a la mujer de la que se enamoró Francisco “Pancho” Ramírez.La fecha del lanzamiento tiene una particularidad histórica: coincide con el aniversario de la muerte del Supremo Entrerriano, registrada el 10 de julio de 1821.“Es una canción bellísima, que me pareció distinta en su melodía, y es porque era de Carlos Guastavino, un gran compositor santafesino. Conseguí la partitura, me llevó mucho tiempo estudiarla y trabajarla porque no hay muchas versiones de esa canción, solo la de Eduardo Falú”, contó al artista ay remarcó que el tema, que cuenta una parte la historia de Entre Ríos, “es apasionante y atrapante”.“Si Pancho Ramírez tal vez no se hubiera vuelto a rescatarla, tal vez no lo mataban y hubiera seguido su proyecto; la historia de Entre Ríos hubiera cambiado por completo porque Ramírez tenía un proyecto para nuestra provincia”, estimó la cantante y docente.En su labor como educadora, Tano grabó el tema con animaciones “para que los chicos que quieran conocer la historia puedan entenderla”.La Delfina era una mujer rubia que pertenecía a la nobleza portuguesa afincada en San Pedro del Río Grande, y por su origen nobiliario se le apodaba la Delfina, pero se desconoce su verdadero nombre. Durante los enfrentamientos contra los portugueses fue capturada por Ramírez, quien se enamoró de ella. La Delfina estuvo junto a Ramírez desde entonces, en especial en el frente; hábil como amazona y en el uso de las armas, vestía uniforme militar (generalmente una chaquetilla roja y sombrero tipo chambergo con una pluma) con charreteras de coronel.Derrotado en la batalla en Chañar Viejo (cerca de Villa de María del Río Seco y de San Francisco del Chañar), Ramírez logró escapar, pero al descubrir que la Delfina había sido capturada, regresó a rescatarla y fue muerto de un balazo. Su segundo en el mando, Anacleto Medina, rescató a la Delfina, quien cruzando el Chaco pudo volver a Concepción del Uruguay, donde falleció en 1839.Araceli Tano integra "Mujeres del Litoral" junto a Diana Zapata(Diamante), Luz Erazun (Sauce de Luna) y Noelia Telagorri (Paraná); y "Entrerrianas", un cuarteto compuesto por Silvia Teijeira (piano), Miriam Gutierrez (bandoneón), Celia Taffarel (voz y guitarra) y Araceli (voz y guitarra) produciendo un espectáculo en el que brindan canciones y poesía.