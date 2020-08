Soledad Fandiño volvió a mostrar su costado más seductor

Mientras que en algunas parejas la cuarentena obligatoria por el coronavirus los unió más que nunca, a otras las terminó de separar. Tal es caso de Soledad Fandiño, la modelo que a comienzos del año presentó a Martín Brenna como su nuevo compañero y al poco tiempo de arrancar el aislamiento apostaron a la convivencia."Él abandonó la casa", aseguró Yanina Latorre en LAM a comienzos de agosto y comentó que la personalidad de la actriz habría sido el problema. "Ella no es cómo se muestra, es celosa y posesiva. Si le preguntan a Martín dice que se separaron, pero si le preguntan a Soledad, ella directamente dice que nunca estuvo de novia con él", reveló.Pese a que los rumores no fueron confirmados por Fandiño, lo cierto es que en sus redes volvió a mostrar su lado más seductor: producciones en ropa interior, frases picantes y fotos que acumulan cientos de likes des sus seguidores."Estamos en la cama juntos, riendo y no nos importa nada", escribió en inglés horas atrás mientras luce una lencería oscura. En cuestión de minutos la publicación obtuvo gran cantidad de "me gusta" y muchos seguidores aprovecharon para piropearla sin filtro.