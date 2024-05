Susana Giménez: “Apoyo a este Gobierno porque está haciendo cosas fantásticas”

Susana Giménez defendió la gestión de Javier Milei. En medio de la grieta que divide a los artistas, la diva sostuvo: “Apoyo este gobierno, está haciendo cosas fantásticas”.



En diálogo con Intrusos (América), y al ser consultada acerca de las críticas que recibió Guillermo Francella por su posicionamiento político, Susana lanzó a pura ironía: “Qué raro, qué raro que critican... Este país vive para la crítica”. “Estoy podrida de las críticas. No me importan... Sí, me importan lamentablemente, pero no las leo, no quiero entrar en eso”, expresó harta.



Ante la insistencia del periodista de ahondar en la polémica con el actor de éxitos como Casados con Hijos y El encargado, la diva exclamó: “¿Qué pasó con Guillermo? Es uno de los mejores actores argentinos. Es lo único que pasó con Guillermo. Cada cual que piense lo que se le dé la gana. Para eso estamos en democracia”.



Sin embargo, no dudó en expresar su posicionamiento: “Por supuesto que yo apoyo a este gobierno porque está haciendo cosas fantásticas. Y yo no lo voté”.



A modo de cierre, el movilero quiso saber si tenía intenciones de entrevistar al presidente de la Nación, ya que tiempo atrás se debió suspender la nota por un problema de salud de la conductora. “Sí, seguramente. No solo me enfermé, era muy rápido. Acababa de asumir y yo quería ver cómo era su política y me parece que es bárbaro”, concluyó. (TN)