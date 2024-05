Un profesor fue condenado a 12 años de prisión por abusar de ocho niños

El Tribunal Oral Penal de la ciudad correntina de Santo Tomé condenó a Gustavo Escobar por el delito de abuso sexual agravado, a la pena de 12 años de prisión. La sentencia recayó por 8 de los 11 casos denunciados a mediados del año 2022, por tutores de niños de entre cinco y siete años, que asisten a la escuela Normal "Paula Albarracín de Sarmiento" de la ciudad de Gobernador Virasoro. El acusado llegó con prisión domiciliaria al juicio, pero el Tribunal decidió revocarle el beneficio y continuará detenido en una comisaría y posteriormente pasaría a la Unidad Penal N°1.



La sentencia se conoció ayer luego de casi una semana de audiencias, en la que el fiscal culpó a Escobar por 10 de los 11 casos denunciados. Según explicaron fuentes judiciales, los jueces acusaron a Escobar concretamente por ocho casos en los que las pruebas y los testimonios fueron contundentes. En los otros tres, surgieron algunos detalles técnicos que impidieron agravar aún más la pena. Al parecer hubo problemas con la Cámara Gesell de al menos dos de los menores. Uno porque la víctima no quiso ingresar, ya que estaba sumamente angustiada y en la otra, no hubo audio, por lo que no se pudo constatar lo que dijo el niño abusado. Finalmente en el tercer caso, el menor contó las situaciones vividas, pero nunca llegó a verbalizar el abuso concreto por parte del docente.



"En este caso hay un montón de peritajes e informes psicológicos de peritos oficiales; hay testigos oculares que fueron los mismos niños que vieron; además de los testimonio de las madres. Nosotros esperábamos más años de condena, pero creemos que se hizo justicia y él va a pasar 12 años de su vida tras las rejas. Acá lo más importante es que la Justicia les creyó a los chicos y esto hizo, sin dudas, la diferencia inicial en el caso", explicó a Diario Época el abogado Eduardo Etchegaray Centeno, querellante de tres de las víctimas de Escobar.



El hecho

Fue el 6 de junio de 2022, cuando una tutora descubrió lo sucedido luego de observar los cambios de actitud que tuvo su hija de seis años, quien luego le confesó que el profesor le había tocado sus partes íntimas, durante el juego que hacía entre el docente y sus compañeritos al que llamaba "El Lobo malo" y consistía en que si el "profe" los alcanzaba, "El Lobo" les hacía cosquillas como parte del juego en el que el degenerado aprovechaba para manosear a todas las víctimas. Tras descubrir lo sucedido, los tutores denunciaron el hecho en la comisaría Primera de Virasoro, por lo que el fiscal Cazarré pidió la detención inmediata del hombre.