Acostumbrada a conducir para la movida tropical y lucir sus curvas en la televisión, Marcela Baños hace de sus redes sociales una continuidad de Pasión de Sábado (América) y utiliza la música para lucir looks, posar o bailar ante la cámara y delirar a sus casi medio millón de seguidores.Al ritmo de "La mejor versión de mi" de la cantautora Natti Natasha, la conductora compartió una caminata con baile muy sensual, en la que lució un body negro y botas bucaneras.Al compás del hit de la cantante dominicana, Baños describió en sus videos: "Una historia de amor", "disfrutando", "me pueden las bucaneras" y recibió una catarata de "me gusta" y comentarios de sus seguidores.