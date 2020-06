Los atrevidos vestidos de Sol Pérez dejan "poca" tela para cortar

El ida y vuelta mediático entre Sol Pérez y Romina Malaspina parece haberse trasladado a la vestimenta que usan para ponerse al frente, en distintos horarios, de segmentos de noticias.La ex Gran Hermano decidió apostar a unas transparencias que dieron vueltas por todos los medios durante varios días y la "chica del clima" expuso sus cuestionamientos. Malaspina, redobló la apuesta y contestó cada uno de los comentarios de su colega. En el medio, las redes sociales tomaron partido por una o por otra.En los últimos días, llamó la atención que Sol Pérez no siguiera con el combate mediático y se llamara a silencio, puesto que en sobradas ocasiones ha demostrado que no le tiemblan ni el pulso ni los adjetivos a la hora de decir lo que piensa, publica el diarioSin embargo, y pese a haber señalado que ella no muestra las "te . . . cuando hago una conducción" , sus vestidos ceñidos también dan que hablar, como el último, de colos blanco, con un largo mínimo y de hombro caído.