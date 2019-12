Monchito Merlo, La Contra, Los Príncipes y Banda de Policía, en Once por Todos

La cumbia será solidaria

Los éxitos de La Contra

Juanjo en Paraná

Chamamecero solidario

Los amantes de la cumbia estarán de parabienes en la 15º edición de Once por Todos que se realizará hoy en el Puerto de la capital entrerriana. Es que dos de los exponentes del momento de la cumbia santafesina, se suman a la alegría de ayudar y formarán parte de la grilla de artistas solidarios de la jornada a beneficio de hospitales, escuelas y ONGs entrerrianas.Algunos de los protagonistas de la tardecita y el comienzo de la noche en los escenarios solidarios, serán los santafesinos del grupo La Contra, que ofrecerá un recital repasando sus éxitos entre los que se encuentran: "Adicto a tu piel", "Entre tú y mil mares", "Sal de mi Vida", entre otros temas.Con más de 14 trabajos discográficos, es uno los grupos más conocidos y populares de la cumbia santafesina y también, le dicen Si a la solidaridad.Estarán en el escenario de Once por todos a alrededor de las 18.El cantante santafesino Juanjo Piedrabuena, estará frente a la Sala Mayo de la ciudad de Paraná para ponerle su voz a la jornada solidaria que moviliza a diferentes actores de la sociedad con el único fin de ayudar a quienes lo necesitan.Juanjo Piedrabuena, es una de las voces más importantes de la movida tropical santafesina. El artista fue consagrado durante 2016 y es uno de los cantantes preferidos por el público debido al gran éxito de sus trabajos "Si tú me amas"; "Libre" y, "Corazón salvaje".Estará en el escenario de Once por todos a alrededor de las 19.30.

El acordeonista rosarino Monchito Merlo, hará vibrar la música del Litoral en la noche del domingo, a orillas del río Paraná.Omar Merlo (o Monchito Merlo), músico increíble con más de 40 discos editados, estará el próximo domingo en el escenario solidario de Once por Todos. Monchito Merlo forma parte de una segunda generación de chamameceros, recordando a su padre Ramón Merlo, quien hizo historia en nuestro país, junto a leyendas del chamamé como Tarragó Ros, Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel e Isaco Abitbol.

Voces paranaenses

Monchito Merlo colaborará con su actuación solidaria en la edición 15 de Once por Todos, pero además, fue parte fundamental de la adaptación de la canción "Bajo el mismo sol" para la jornada solidaria 2019.Es que Merlo aportó los sonidos de su acordeón para la canción y su hijo, puso la voz para entonar el "himno" que acompaña esta edición de Once por Todos.La actuación de Monchito Merlo estará acompañada por los grupos de danza folclórica Ko'embota, Juana Azurduy y, Alma de Río."Agua Tierra Barro", es un grupo folclórico que viene pisando fuerte en Paraná. El nombre hace honor a una particular unión: cada músico es arcilla y agua, y el barro es el producto final, la música que nace de esta amalgama.Está integrado por Diego Martínez, voz y guitarra; Maximiliano Moreira, voz; Gabriel Ojeda, primera guitarra; Santiago López, bajo; Ilihue Quiroga, en teclado y coros; y Rodrigo Gómez, percusión; todos ellos son paranaenses."Agua Tierra Barro" también estará en la tarde solidaria de Once por Todos y llenarán el puerto con sus prodigiosas voces y sonidos folclóricos.

Pegó en el palo y Los Príncipes

Carnavales solidarios

Gastronomía

La canción de la edición 2019

La Banda cerrará la fiesta solidaria

La grilla de artistas solidarios:

La fiesta de la solidaridad invita a donar y disfrutar de los espectáculos el próximo domingo. Muchos artistas se suman cada año con su gesto solidario de brindar sus actuaciones, a beneficio de la jornada y para divertir a la gente que se acerca a brindar sus donaciones."Pegó en el Palo", no quiso perderse una nueva edición de Once por Todos y se suma al escenario solidario. La reconocida banda paranaense, estará alrededor de las 20, del próximo domingo."Se trata de devolver algo del gran cariño que la gente de toda la provincia, nos ha brindado durante los años que venimos tocando", dijeron los integrantes de Los Príncipes. El grupo paranaense volverá a estar y son un clásico de la Fiesta de la Solidaridad. "Esta vez, vamos a estar un poco más temprano para ir calentando motores", contaron a Elonce y se presentarán en el escenario, a alrededor de las 19 horas.Además, como cada año, también estarán las comparsas distintivas de la costa del Paraná.Nuevamente, una delegación del Carnaval de Santa Elena y otra del Carnaval Hasenkamp, desplegarán todo el ritmo de sus potentes batucadas en la zona de Puerto Nuevo para acompañar la jornada solidaria. Pasistas, bailarines y batucadas mostrarán todo el colorido y la belleza ante las cámaras de Elonce TV para convertir la jornada en una fiesta de la solidaridad.ste domingo también se suma por primera vez a la jornada solidaria, una propuesta de comidas rápidas con el Paseo Gastronómico "Paraná Come". Desde las 12 de hoy, se podrá encontrar puestos de gastronomía, coctelera, pastelería y cerveza de distintos emprendedores de la región.Varios artistas se unieron para hacer una versión del himno que identifica a la edición 2019 de Once por todos. Se trata de quienes grabaron la nueva versión del tema "El mismo Sol", ellos son: Lucas Diano, Matías Gareis, Juampi Michelli, Ailén Gandolfo, Neri Gandolfo, Fede Fraga, Julián Ferreyra, Ro Ducasse, Gabi Zonis, Ballesta, Monchito Merlo y Simón Merlo.Como en cada edición de Once por Todos, la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos tendrá a su cargo el cierre musical de la gran fiesta de la solidaridad que se realiza cada 8 de diciembre en Sala Mayo a beneficio de hospitales, escuelas y ONGs."Es un gusto estar nuevamente participando de esta hermosa jornada solidaria, y nos preparamos a full para eso", comunicó a Elonce TV el director de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, Jorge Martínez.Con 58 integrantes, el repertorio de la Banda es de "música popular". Estará alrededor de las 22, en el escenario de Once por Todos.-Zumba Paraná-Efecto Cinco (cumbia)-Agua, Tierra y Barro, acompañados del grupo de danza "Alma de Río"-Vintrack (Música de los 80 y 90)-Érase una vez (grupo de música películas infantiles)-Gimnasio Bienestar-Ponte a bailar (cumbia pop)-Reverso Company (acrobacias aéreas)-La Contra (18 horas)-Grupo de baile Semillitas-Los Príncipes-Compañía entrerriana de malambo-Juanjo Piedrabuena (19.30 horas)-Típica (Rock - pop)-Pego en el palo (20.15 horas)-División X-Monchito Merlo (21 horas), acompañado por el grupo de baile Ko'embota, Juana Azurduy y, Alma de Río-Comparsas a las 21.30 horas: El Carnaval de Santa Elena y Carnaval de Hasenkamp.-Gran cierre con la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.