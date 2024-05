Un nene pidió ayuda a los vecinos ya que la casa se estaba incendiando

#de12a14 | Estaba cocinando y se le incendió la casa. Ocurrió en Crespo al 2300. Viven una mujer con andador y su nieto. El fuego fue apagado por los vecinos. "Escuché al nene que gritaba 'humo, humo'!". pic.twitter.com/vGFIHwTvkS — elTresTV (@elTresTV) May 15, 2024

Una mujer estaba cocinando en su casa de Crespo al 3200, en barrio San Francisquito, salió para comprar en la verdulería de la cuadra y al volver su nieto, que estaba adentro, cruzó la puerta de entrada en dirección hacia la calle a los gritos porque se estaba prendiendo fuego la cocina. Los vecinos acudieron rápidamente y con un matafuego controlaron las llamas. Sucedió cerca del mediodía de este miércoles.Thiago, el nene, salió al grito de “hay fuego en mi casa” para alertar al resto de los vecinos sobre lo que estaba pasando. La abuela, Norma, volvió a paso lento porque camina con un andador y además necesita oxígeno por un problema de salud, pero un grupo de vecinos reaccionó a toda velocidad y controló las llamas antes de que se extiendan al resto del domicilio.“Dejé fritando unas patitas de pollo para el nene, salí para ir a la verdulería pero me olvidé el monedero y volví. Salió corriendo el nene y me dijo «abuela, hay fuego». Pero yo no pensaba semejante desastre”, relató la mujer a. “Vi que se estaba prendiendo fuego”, acotó el chico.Uno de los primeros en llegar, tras escuchar a Thiago, fue un empleado de seguridad que trabaja en la zona, que con ayuda de otro vecino usó un matafuegos para apagar el principio de incendio en la cocina.“Escucho al chico que gritaba y no entendía. Le comunico a mi patrón que llame a los bomberos y me puse a intentar controlar el fuego. Llegaron otros chicos con un matafuego y le dimos solución. La criatura avivó a todos”, contó.Si bien la cocina, el extractor y parte de los muebles y la mesada quedaron afectados por las llamas, el aviso de Thiago y el rápido accionar de los vecinos evitaron consecuencias mayores y no se registraron heridos, pese a la desesperación del momento.