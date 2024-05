La vicegobernadora Aluani presentó el programa Puente al Trabajo

Foto 1/2 Foto 2/2

La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó la presentación del programa provincial Puente al trabajo, creando oportunidades, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico y el Instituto Becario. Está destinado a estudiantes de nivel superior y de escuelas secundarias técnicas mayores de 18 años.



El programa tiene como finalidad generar un primer acercamiento al mundo laboral a través de prácticas profesionales rentadas, fortaleciendo, a su vez, la capacidad productiva de las empresas entrerrianas.



El acto tuvo lugar este miércoles en la Sala Antequeda, de Paraná, y contó también con la presencia del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el director ejecutivo del Instituto Becario, Mariano Berdiñas; la secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor, Paula Vicari; y la directora de Información para el Desarrollo Económico, Valentina Götte.



Aluani indicó que "este programa habla del compromiso que tenemos para con la sociedad entrerriana de fomentar el desarrollo productivo y empezar a hacer crecer la economía para que todos los entrerrianos podamos mejorar nuestra calidad de vida". "Este tipo de políticas no solo implica fomentar el arraigo de nuestros estudiantes a través de oportunidades laborales, sino también incentivar el intercambio de ideas innovadoras entre los estudiantes y el sector empresarial", acotó.



Por su parte, Bernaudo expresó: "Destaco la interacción interna entre la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Becario, para lograr una relación eficiente entre ambos organismos, lo cual es un mandato del gobernador Rogelio Frigerio". Ponderó que "logramos una eficiente dinámica con el sector académico, quien pone a disposición de los alumnos esta herramienta de formación; así como también con el sector privado, que recibe esta fuerza de trabajo generando nuevas oportunidades para los jóvenes entrerrianos".



Sumó que "la visión que tenemos desde el Ministerio de Desarrollo Económico es que no hay posibilidades de desarrollo para la provincia sin generar empleo privado" y sostuvo que la capacitación desarrolla los recursos humanos "para que estos jóvenes, cuando lleguemos a una recuperación económica, estén preparados para ocupar dichos puestos de trabajo especializado".



Asimismo, Berdiñas contó que, si bien las becas para estudiantes son la columna vertebral del Instituto, disponen de distintos programas para lograr ese nexo entre el estudiante y el sector privado. Citó el ejemplo de ex becaria que fue tomada como pasante en una empresa y sostuvo: "Verla incorporada a la vida laboral a través del programa Puente al trabajo nos llena de satisfacción, y nos confirma la necesidad de que esta política de Estado se expanda hacia más empresas y puntos de la provincia".



En la misma línea, Paula Vicari opinó que este programa "va a ser muy beneficioso tanto para las pymes entrerrianas como para los estudiantes, ya que es un claro ejemplo de las acciones que nos pide el gobernador Frigerio a la hora de poner herramientas a disposición del sector privado para que sean los empresarios quienes generen oportunidades, cumpliendo el rol de motor de desarrollo de la provincia y de su entramado productivo".



Por último, Valentina Götte manifestó que el programa consiste en dos etapas: "La primera, del mes uno al seis, donde la empresa plantea el perfil estudiantil que busca, se trabaja con las universidades en la búsqueda y se abren convocatorias. Una vez seleccionados los perfiles, se le acerca la información a las empresas. Los primeros seis meses son subvencionados totalmente por el Instituto Becario y la Aseguradora de Riesgos de Trabajo".



"Pasados esos seis meses, si la empresa desea continuar con las prácticas de trabajo, del mes siete al 12 esa firma pasa a pagar el 50 por ciento del salario correspondiente", explicó.



La relación laboral es directa entre el Insituto y el estudiante durante el primer año. Terminados esos 12 meses, el programa finaliza automáticamente y, si la empresa desea continuar con la relación laboral, pasa a tener una relación directa con la formalidad correspondiente.