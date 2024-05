Estefanía Pasquini contó detalles del accidente doméstico de Alberto Cormillot

Alberto Comillot permanece internado luego de sufrir una caída en su casa el pasado lunes. Producto de este accidente doméstico, el doctor se rompió tres costillas.



Más tranquila, ahora que ya fue atendido por los médicos, Estefanía Pasquini, su esposa, confirmó que la caída se produjo porque el doctor pisó durante la madrugada un juguete de Emilio, su hijo de dos años.



"¿Cómo está el doctor? ¡Qué peligrosos son los accidentes domésticos!", le preguntó Carmen Barbieri en el programa televisivo Mañanísima.



"La verdad que sí porque, más allá de que en una casa hay chicos siempre hay lío, Emilio está en un momento en que te dice: 'Me voy a dormir a mi cunita'. Y no sabés nunca dónde va a dormir y anda con los juguetes. Siempre antes de dormir ordenamos todo pero, a veces, a último momento se te cambió de cama, te dejó algo tirado y listo", contó ella.



"¿Fue así como decían? ¿Qué pisó un juguete y se resbaló?", quiso saber la conductora. Detallando cómo se produjo el accidente, Pasquini explicó: "Sí, fue así. Aparte, otra cosa, nosotros tenemos la habitación con piso de madera. Por ende, cuando estamos en medias, resbalamos. Ya nos hemos resbalado todos. Lo que pasó fue que se cayó a las cuatro de la mañana cuando se iba para la radio. Yo escuché el golpe, me desperté. Lo vi que estaba en el piso. Lo ayudé a levantarse. Se dio contra la punta de una cómoda de madera y eso fue lo que le partió las costillas".



"Cuando lo vi se estaba quejando del dolor, lo hice arrastrarse un poco hasta la escalera y ahí recién lo pude ayudar a pararse. Me ayudó también la señora que trabaja en casa. Él me dijo 'estoy bien pero me rompí una costilla'. Después me dijo que se iba a la radio y yo le dije que no. Hice que se tomara la presión, porque cuando pasan cosas así le puede variar, hice que desayunara para poder ver cómo se sentía. Le dolía mucho y una de las personas que trabaja en casa lo llevó hasta la clínica porque yo tenía que atender pacientes", añadió.



Finalmente, Pasquini explicó que Cormillot permanecerá internado porque le "están haciendo un tratamiento para el dolor".

Fuente: Pronto