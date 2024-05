Dos policías de Seguridad Vial fueron condenados por pedir coimas

Dos efectivos de la Policía Vial santafesina fueron condenados a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por el mismo tiempo para ejercer funciones públicas luego de ser encontrados culpables de haberse apoderado ilegítimamente de dinero que estaba dentro de un auto durante un control vehicular que realizaron en la localidad de Chapuy, departamento General López, a uno 150 kilómetros de Rosario. Se trata de Kevin Mariano Strubbia y Noelia Esilda La Palma, de 29 y 37 años respectivamente, quienes fueron condenados por el juez Benjamín Révori en un juicio oral y público realizado en Venado Tuerto.



El miércoles 19 de febrero de 2020, sobre la ruta provincial 14 a la altura de Chapuy, Strubbia y La Palma, vestidos con “chalecos de la Policía de Seguridad Vial de la provincia”, según expuso en su alegato de apertura el fiscal Eduardo Lago, montaron un puesto caminero de control vehicular de rutina. Ambos prestaban servicio en la Unidad Operativa Región 5, Venado Tuerto.



El Chapuy es una comuna de un millar de vecinos ubicada en el departamento General López, a 32 kilómetros de Venado y a menos de 5 kilómetros de la ruta nacional 8 que cruza la provincia de Santa Fe conectándola con Buenos Aires, Córdoba y San Luis.



Cuestión de gustos

Fue en ese contexto que al observar que un auto de alta gama se aproximaba a su posición y “les gustó”, como en la jerga suele mencionarse al objetivo potencial de un delito, detuvieron para control un Mercedes Benz C250. Los uniformados montaron una actuación lo más cercana a la legalidad posible. Primero el procedimiento fue en el marco de la cortesía ligado al buen trato con respeto. Pero la idea no era sólo verificar papeles y permisos.



En el auto de alta gama viajaban dos personas que en ningún momento intentaron entorpecer el procedimiento. A cada pregunta los ocupantes de Mercedes tenían una respuesta o el permiso que le era requerido. Pero los policías fueron tensando la situación hasta que en un momento determinado le pidieron al conductor y su acompañante que bajaran del vehículo. Fue entonces que mientras uno de los policías le hizo abrir el baúl del Mercedes el otro comenzó a requisar el interior del Mercedes.



Un bolso

Fue así que encontraron en el baúl del Mercedes un bolso “con dos millones de pesos”, según expuso Lago. El fiscal indicó que el conductor les exhibió a los agentes “una factura digital” que respaldaba el origen del dinero. “Los uniformados se negaron a recibir el comprobante y le dijeron que debían retenerle el dinero”, especificó Lago.



Ante la negativa del conductor Strubbia y La Palma buscaron negociar “y le solicitaron que les entregara 30 mil pesos” algo que el conductor les terminó dando ante la perspectiva de que estaba perdiendo el tiempo en medio de una encerrona de la que no habría salida sin pagar un peaje.



Pero no conformes con los 30 mil que terminaron negociando, también hurtaron en medio de la requisa del Mercedes otros 20 mil pesos que estaban guardados en la guantera.



Denuncia

El conductor realizó la denuncia en un centro territorial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió una investigación que terminó llevando al banquillo a los dos uniformados quienes fueron acusados como coautores de los delitos de exacciones ilegales —cuando el funcionario le impone o le saque dinero (a las personas) sin base legal, o teniendo base legal, lo hace violentándolo— y hurto, ambos delitos agravados (por tratarse de miembros de las fuerzas de seguridad).



La causa llegó a juicio oral y público que se llevó adelante en Venado Tuerto. Un proceso por el que desfilaron varios policías que trabajaban con los acusados.



La fiscalía había pedido para Strubbia y La Palma penas de cumplimiento efectivo, pero a la hora de resolver el juez se inclinó por una pena de cumplimiento condicional. Además de los tres años condicionales y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos los condenados deberá estar sometidos durante cuatro años a reglas de conducta. Según se supo las partes apelarán el fallo. Los policías sólo serán exonerados en caso de que el fallo quede firme.



La Policía de Seguridad Vial (PSV) es la tercera de las jefaturas provinciales con unidades operativas en San Javier, Reconquista, Rafaela, San Cristóbal, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto. La fuerza procura evitar riesgos viales en las rutas y caminos con actividades de ordenamiento, prevención y fiscalización del tránsito vehicular. (La Capital)