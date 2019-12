El compromiso de Ailén Bechara

Recién llegada de unas vacaciones por Europa junto a su pareja, Agustín Jiménez, y Francisco, el hijo que tuvieron juntos, Ailén Bechara contó en "El precio justo, especial famosos" que se comprometió y mostró con orgullo su anillo.La conductora, Lizy Tagliani le preguntó cómo le había ido en sus vacaciones familiares. A lo que ella respondió con entusiasmo: "Estuvimos los tres de vacaciones. Acá estoy. Y mirá, ¡me comprometí!".De inmediato, tanto Lizy como Rocío Marengo, quien estaba sentada a su lado, se apuraron a preguntarle cómo había sido el momento. "Fue cero romántico, cero velas. Nada. Fue común, pero estoy feliz igual", contó la modelo con entusiasmo.Luego, se explayó un poco más. "El pedido de compromiso fue el 8 de noviembre en Milán, cuando estábamos solos luego de la cena. A su modo me mató de amor", explicó Ailén.Al ser consultada sobre la fecha del casamiento, Ailén explicó: "Todavía no tenemos la fecha, pero esto es un paso adelante. Lo que sí me gustaría es que nos casemos en una época en la que puedan venir los futbolistas que representa Agus, porque son como sus hermanos".También reveló cómo les gustaría que sea la ceremonia: "Con Agustín siempre tuvimos la idea de que sea Fran quien nos lleve los anillos hasta el altar".Este año, Ailén tuvo un paso furtivo por el Súper Bailando 2019 como pareja de CAE, quien abandonó el certamen poco después de haber comenzado. Lejos de bajonearse por ese tema, Bechara se enfocó en la crianza de su hijo, que tiene un año y siete meses, y en consolidar su relación con Agustín.