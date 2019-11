El emotivo video del casamiento de Pampita: Los comentarios de los famosos

Espectáculos La intimidad de la fiesta de casamiento de Pampita y Roberto García Moritán

El gran día fue el viernes a la noche. Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán sellaron su amor después de tres meses de noviazgo con su boda en el palacio Sans Souci, en Victoria. Fueron 242 invitados los que formaron parte de la recepción y la ceremonia Civil, y después de la medianoche se sumaron 337 más, lo que hizo un total de 579 personas que acompañaron a la pareja en una jornada inolvidable.Como la modelo y el empresario gastronómico no les prohibieron a sus invitados ingresar al lugar con sus teléfonos, rápidamente comenzaron a subir a las redes sociales fotos y videos de lo que ocurría en el palacio. De todas formas, todo quedó registrado también por las cámaras oficiales del casamiento, que capturaron los momentos más importantes.Este sábado, después de disfrutar de su noche de bodas con su marido en la lujosa suite presidencial del hotel Four Seasons, Pampita subió a su cuenta en Instagram el video oficial de la boda. Allí se pueden observar algunos detalles de la intimidad del evento y la felicidad de los enamorados.En la grabación se muestra a Pampita mientras se preparaba en los instantes previos a que comenzara la ceremonia, acompañada por sus tres hijos, Bautista, Beltrán y Benicio. Los pequeños, fruto del amor de la modelo con Benjamín Vicuña, fueron los que la acompañaron al altar.Ese fue el momento más emotivo, tal como se ve en el video. Tomados de la mano, la modelo y el empresario se dedicaron tiernas palabras de amor. "El 8 de febrero miré al cielo y dije: 'Ya está, quiero un compañero para toda la vida'". A lo que él respondió: "Te amo como nunca imaginé que se puede amar"."Quiero un compañero para contarle mis cosas, para soñar juntos.. Que esté en el día a día, en el minuto a minuto", indicó Pampita. "Esa convicción que tenemos hace que esta vaya a ser una familia espectacular, y no puedo esperar al momento de empezar a compartirlo juntos", reveló su amado."Gracias al cielo por este momento", dijo ella, casi entre lágrimas. "Te amo, sos el amor de mi vida", cerró él.Luego, llegó la fiesta. El vals, el lanzamiento del ramo, la música y todo el amor de sus familiares y seres queridos que vivieron junto a Pampita y García Moritán una noche inigualable.Después de dar el sí Pampita y García Moritán hablaron con la prensa. "Estamos muy felices. Fue muy emocionante. Fue muy hermosa toda la ceremonia. Nuestros amigos y familia nos dieron mucho amor y nos acobijaron en este momento y nos dieron una buena energía. Estamos llenos de amor, colmados de amor por todos los que nos quieren", dijo la conductora, muy emocionada."Participaron nuestros chicos. Hubo muchos testigos.. Ya estoy un poco mejor. Esto es una felicidad total. Siento mucha admiración por esta mujer, por su valentía y sus ganas de vivir", comentó García Moritán.