En topless y con su cola en primer plano, anunció su nueva canción

"La ansiedad me supera", manifestó Candelaria Tinelli en sus historias de Instagram el lunes a la noche. Y este martes llevó la noticia a su perfil con un chiste. Primero, una foto de ella al natural, solo vestida con una bombacha y el epígrafe: "Chicxs lo que importa en serio es la segunda foto". La siguiente es el logo de su nuevo tema, que se llamaría "5am"."Ustedes que pensaron que ya no había más música. No, estaba trabajando muy fuerte para hacer los mejores temas de Lelé", remató en respuesta a quienes creían que su carrera musical había sido solo un capricho.