Involucran a Sol Pérez en la separación de Fede Bal y Laurita Fernández

Laurita Fernández sorprendió al anunciar una nueva separación de Fede Bal. "Con Fede no estamos más juntos. Decidimos terminar la relación. Lo intentamos y no funcionó. Es mejor estar separados", dijo la protagonista de Sugar, en nota con Intrusos.



Con la ruptura consumada, el periodista Damián Rojo sumó al culebrón sentimental la participación de una supuesta tercera en discordia: Sol Pérez, vedette que trabaja con Bal en Magnífica.



"Me llegó algo que no puedo chequear del todo, pero a Dani Ambrosino le llegó el mismo nombre. Me dicen que el fin de semana Fede pasó por el departamento de ella y la pasó a buscar para ir al teatro. Ella trabaja con él. Ella vive con una amiga, que justo sale con un amigo de un compañero mío", dijo el periodista, antes de revelar el enigmático que tenía como protagonista a Sol.



Con su nombre involucrado en la separación, Pérez le mandó un mensaje de WhatsApp a Marina Calabró y negó tajantemente un affaire con Fede. "Vivo sola y el sábado yo estaba en Puerto Madero con un chongo. De ahí me fui al teatro. Es un jugador de fútbol", comentó la diosa, desestimando el rumor.



En su historial amoroso, Sol Pérez vivió affaires con Lucas Alario (ex River, hoy en el Bayer Leverkusen de Alemania), Lautaro Martínez (ex Racing, hoy en Inter de Italia) y Lisandro Magallán (defensor de Boca, con probable futuro en el Ajax de Holanda). Pero según pudo saber Ciudad, el "chongo" en cuestión no se trataría de ninguno de estos tres futbolistas.

Fuente: Ciudad