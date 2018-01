Periodista "recargó pilas" y dejó al descubierto sus sinuosas curvas

#instagirl #instagram #sunset .... Una publicación compartida de Greta Rodriguez (@gretarodriguez1) el Ene 4, 2018 at 8:02 PST

"Me fui 15 días en enero a Orlando, Florida. En Miami hice un poco de playa y shopping. Para mí es una de las ciudades más lindas, con mucho movimiento de día y de noche. La verdad que me encanta", explicó Greta Rodríguez"Estuve unos días en Orlando, en Universal Estudios. Amo las montañas rusas y me divertí mucho. La pasé súper bien. Fue un viaje muy lindo y acompañó mucho el clima porque nos tocaron unos días increíbles", añadió la periodista en diálogo con Primiciasya.Y cerró: "Aproveché para hacer relax y arrancar con todo un nuevo año laboral. Me fui con mi novio y fue una convivencia muy linda. Son viajes que sirven para recargar pilas. Ya en marzo vuelvo a Mañanas informadas en Canal 26".