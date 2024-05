Canasta básica: aumentó 7,1% y una familia necesitó $820 mil para no ser pobre

Cuánto subió la Canasta Básica en abril

Cuál fue el monto necesario en abril para no caer en la indigencia

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio conocer este martes la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que fijan la línea de lo que necesitó ganar una familia en abril para no ser pobre o indigente.Este número se desprende del costo de la Canasta Básica Total (CBT), que subió 7,1% el mes pasado, por debajo del número de inflación (8,8) que también se dio a conocer durante esta jornada.La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 55,0% y 67,0% respectivamente, y resultaron en variaciones interanuales del 296,2% y 307,2%.De acuerdo con los datos informados por el INDEC, una persona necesitó $ 268.012 para no ser pobre en abril.En un hogar de tres personas, se requirieron $ 659.310; en tanto, una familia de cuatro integrantes necesitó un ingreso mínimo de $ 828.158. Si se suma un integrante, la suma asciende a $ 871.040. Esto corresponde al dato de la Canasta Básica Total (CBT).De acuerdo con los valores que marcó la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para abril, una persona requirió de $ 120.726 para no ser indigente. En el caso de una familia de tres miembros, el monto asciende a $ 296.987 y, para cuatro, se precisaron $ 373.044.Una familia compuesta por cinco personas, en tanto, requirió $ 392.360.La CBT, además de alimentos, incluye varios ítems del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la "línea de pobreza".Por el otro lado, la CBA se limita a relevar bienes de primera necesidad y configura la "línea de la indigencia": aquellas familias que no lleguen a cubrir los ingresos necesarios para adquirirla son indigentes.Ambos índices son muy relevantes para determinar la magnitud de la crisis económica en los indicadores sociales. Fuente: (ElCronista)