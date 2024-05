Gerardo Romano llega a Paraná con su unipersonal “Un judío común y corriente”

El sábado 1 de junio a las 21 horas, el actor Gerardo Romano presentará en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, su unipersonal “Un judío común y corriente”, la obra de Charles Lewinsky y dirigida por Manuel González Gil que ya lleva diez temporadas recorriendo los escenarios de todo el país.En el marco de la previa a su presentación el mes próximo, Romano estuvo en el programadedonde habló no sólo de la obra sino también de la situación del país y de lo que desea para la Argentina.“Es infrecuente tantas temporadas seguidas y hay varios factores que intervinieron. Uno es que soy un gran trabajador, me gusta mucho lo que hago y también es que estamos en unas circunstancias socio políticas en la Argentina y en el mundo, inéditas, infrecuentes, y la obra calza sobre esa realidad y eso es lo que la vuelve atractiva”, expresó sobreEl espectáculo refleja el conflicto que debe resolver un judío alemán que vive en Alemania cuando recibe la invitación de un profesor de Historia de una escuela secundaria, cuyos alumnos, luego de estudiar el Holocausto y el nazismo quieren conocer y ver en persona a un judío.Es entonces que el protagonista pasa revista a los principales puntos de argumentación por los que considera que no debe aceptar la invitación y presenta su visión sobre la problemática contemporánea de los judíos fuera de Israel y sobre los problemas específicos que plantea para un judío la vida en un país cuya población vive bajo el peso psicológico de las consecuencias del nazismo.“En el siglo XX existieron las dictaduras como el nacismo, fascismo, estalinismo, falangismo y en el siglo XXI aparece este nuevo fenómeno que es el neoliberalismo, en donde hay un proceso democrático o con ropajes democráticos que va por otro carril. De algún modo se conculcan algunas conquistas que ya estaban afianzadas en la democracia”, acotó.Consultado sobre qué le dice la gente sobre la obra, al tener tanta correlación con algunos aspectos de la realidad, Romano indicó que “lo toman como una verdad, se asombran de la coincidencia, del rigor histórico y no deja de inquietarles lo que pasó”.“Nunca hice una obra que me reflejara tanto, que sea tan calcada la situación y tan afín con lo que nos ocurre”, explicó. Es un monólogo de 90 minutos, que implica “no chupar, no fumar, dormir bien, no excederse en las comidas, no salir de joda, estar descansado, y repasar la letra; requiere de mucho esfuerzo”.“El teatro es como hacer el amor, es el único arte que transcurre en el mismo momento”, afirmó el actor.Sobre la situación actual del país, Romano opinó que “me preocupan las circunstancias socio económicas que nos dificultan, a los jubilados, a los asalariados, las dificultades en las políticas sanitarias, en la salud, en la educación, todas cosas que nos preocupan a los que tenemos hijos y ya trazamos un derrotero que difícilmente se pueda volver atrás” y por este motivo, tiene la “obligación” de intentar ver una luz al final del camino. “Tenemos que luchar para que esté iluminado el camino, que sea glorioso y sea acorde a lo que han hecho nuestros próceres por la patria”.Finalmente, dejó un mensaje para las actuales y nuevas generaciones: “Luchen por una patria más justa, un país más sólido, trabajemos y estudiemos para construir una patria que nos honre y donde nuestros hijos puedan ser felices, ellos son nuestra preocupación”.Las entradas para la obra se pueden adquirir en Platea Vip