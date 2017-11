Picantes declaraciones de Nicole Neumann sobre Moyano y Pampita

Los celos en la pareja

La marcha de la relación

Su relación con Pampita

Es una de las conductoras del programa, sin embargo en el día de ayer, Nicole Neumann no pudo evitar tener que responder las preguntas que le hacía una de sus panelistas. Durante el segmento pasando revistas en Tardes Nuestras, Karina Iavícoli se puso en el rol de entrevistadora, y la modelo terminó brindando picantes declaraciones sobre su relación con Facundo Moyano y su enfrentamiento con Pampita Ardohain.La primera pregunta fue si le molestaba que su pareja salga a cenar con Susana Giménez a solas. "Si fuera real no me molestaría en lo absoluto, pero es mentira", dijo. "Igual podrían hacerlo, él puede salir a comer con amigos y amigas y no tengo que estar incluida, no es que tenemos que estar tipo abrojo las 24hs. Él tiene que tener su vida y yo la mía, no soy celosa y está todo bien con Susana, no me provocaría ninguna sensación incómoda.", agregó.La rubia confesó que a pesar de que sabe que varias mujeres le escriben a su novio, esto no le preocupa. "Es un hombre muy requerido, pero está en él contestar si recibe mensajes. Yo también recibo algunos", contó."Igual no le miro el teléfono, nunca le revisé el teléfono ni a Fabián, en casi once años de relación.". También se refirió a la clave para que estos detalles no afecten a la pareja. "Hablamos bastante, es importante en la exposición en que vivimos, tener confianza el uno en el otro"."Cuando salió a la luz la relación me puso en un lugar incómodo", admitió Nicole. "Noche uno que conozco a alguien y ya lo sabe todo el mundo, sin que yo sepa si esto sigue o no, si funciona...", agrego.Fue la misma panelista que la entrevistaba la que se enteró de esta salida, por una amiga cuya empleada vio a Nicole y Facundo cuando se despedían tras cenar por primera vez. Ninguno de los dos se esperaba que todo se haga público tan rápido. "No entendíamos nada, nos llamamos, no sabíamos que hacer. En algún punto eso nos unió más, y en otro dificultó porque te meten en una situación más acelerada y comprometida desde el minuto uno"."Nos estamos conociendo y estamos bien, llevamos dos meses recién, no es nada", continuó. "Tengo dos noches libres en la semana, que es cuando las chicas se van con Fabián, y fin de semana de por medio. Generalmente esos días hacemos algún plan", contó y aunque no quiso decir si estaba enamorada, admitió que la relación va más que bien y le tiro piropos al diputado. "No es lo mismo que alguien te guste físicamente porque lo ves en una revista que conocerlo, ahí juegan otros factores como la personalidad y otras cosas".Otro tópico caliente de los últimos días fue la rivalidad que mantiene la modelo con Pampita. "No es mi amiga ni mi enemiga como se dice, ninguna de las dos cosas", aclaró de entrada. "No se por qué quieren revivir una supuesta historia que ya desde antes era cualquier cosa, porque en mí nunca existió esa rivalidad ni nada, es un cuento chino".En cuanto si volvería a invitarla al programa para una nueva entrevista, dijo que no tendría problema. "Yo la invitaría de vuelta, pero lo que pasa es que las preguntas light ya se las hice, no se...". Fuente: (La Nación).-