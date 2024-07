Oficializaron el pago del nuevo bono a jubilados y pensionados: los detalles

Economía Por qué muchos jubilados tendrán un porcentaje menor de aumento en sus haberes

El Gobierno oficializó este jueves un nuevo bono de hasta 70.000 pesos destinado a jubilados y pensionados, que se abonará en el mes de agosto. Con el aumento de haberes confirmado días atrás, la jubilación mínima superará los 295-000 pesos.las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES); los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, y aquellos beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo del organismo previsional.Con la confirmación del bono de 70.000 pesos, la mínima llegará a $295.454. Ningún jubilado podrá cobrar menos de esa cifra, por lo que, aclaró el Gobierno en el decreto publicado este jueves.“Establécese que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado, el importe máximo del bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario previsional”, señala la norma.

Este plus que se otorgará en agosto “tendrá carácter de no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”.El Gobierno argumentó que la anterior ley de movilidad implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos. Por ello, calificó como “necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bono extraordinario previsional por diferentes montos, a partir de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2024″.En tanto, con la finalidad de “mantener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales de los adultos mayores, evitando así que continúen perdiendo su capacidad de compra, mediante el Decreto N° 274/24 se modificó la fórmula de movilidad jubilatoria, disponiéndose la actualización mensual de los haberes previsionales desde el mes de julio de 2024, de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional, publicado por el INDEC”.“A modo de compensación por los efectos adversos ocasionados por la aplicación de la Ley N° 27.609 en los haberes previsionales de los adultos mayores de menores ingresos, para el mensual de agosto 2024 se considera oportuno el otorgamiento de este nuevo bono de 70 mil pesos, señaló el Gobierno en los considerando del texto oficial.