El dólar blue volvió a subir, cerró a $1.420 y acumula ocho semanas con subas

En la última jornada de la semana el dólar blue volvió a subir 1% cerró a $1.420 y acumula ocho semanas con subas semanales. Desde el 1 de mayo, la divisa paralela aumentó un 36,54%, lo que se traduce en $380.El billete de la calle es el más caro de los dólares libres y la brecha cambiaria la más holgada, hace varias semanas acomodada arriba del 50%. Hoy con un dólar mayorista que cerró en $918, quedó exactamente en un 54,68%.Por su parte los dólares financieros operaron estables. Tanto el MEP como el contado con liqui hace unas ruedas que se mueven a la par y casi con la misma cotización haciendo nulo el canje entre ambas cotizaciones.Ambas cotizaciones se mantienen apenas abajo de la zona de 1.400. El dólar MEP cerró la semana con una suba de $48.88 (3,63%) para ubicarse en los $1.396,84, mientas que el contado con liquidación acumuló en la semana $47,90 (3,55%) para quedar en la zona de $1.397,98.La brecha en el caso de los financieros está en 52,2%. Esta brecha, genera desconfianza entre los analistas de mercado y hacen pensar una salida mas compleja del cepo toda vez que los tipos de cambio van a tener que converger la unificarse y ante esta disparidad, el salto devaluatorio podría ser más que significativo.El valor del billete en el Banco Nación es de $934,50 y en el promedio de los bancos es de $956,01.El Banco Central vendió seis millones de dólares y cortó una racha de cuatro jornadas con mini compras. Con un volumen negociado de 232 millones, la autoridad monetaria tuvo que asistir con seis millones.En la primera semana de julio el BCRA compró US$ 73 millones.Desde PPI inversiones proyectaron que “Al BCRA se le dificultará tener compras relevantes en el MULC y se sumará la presión sobre las reservas netas que implicará el pago de cupones y amortizaciones de Globales y Bonares de la semana que viene por US$2.640 millones. De esta forma, las reservas netas se hundirán el miércoles 10/7 a la zona de -US$5.200 millones y dificultan pensar en una salida del Cepo con reservas netas “muy positivas” para intervenir sin financiamiento externo.”Las reservas brutas internacionales, avanzaron este viernes US$ 127 millones y cerraron la semana en el nivel de US$ 29.946 millones.