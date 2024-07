Monotributo: se acorta el plazo para estar en regla con la recategorización

La demora en la promulgación del paquete fiscal y su respectiva reglamentación suma incertidumbre en los monotributistas a quienes se les acorta el plazo para estar en regla con la recategorización que debe realizarse en julio.



La norma fija dos recategorizaciones por año: enero y julio de cada período, pero en este 2024 se encuentra condicionado por los cambios aprobados en el Congreso Nacional.



El plazo establecido para este mes de julio va del 1° al 20, pero al haber cambiado las escalas y aún no estar en vigencia, los contribuyentes no pueden realizar el trámite con certeza.



Desde el Gobierno adelantaron que la promulgación de las leyes se concretaría la semana próxima y luego se conocería la reglamentación. De allí que el plazo para la ejecución del trámite se restringiría a la mitad del tiempo habitual.



Desde la AFIP reconocen el problema y la intención sería junto a los anuncios de vigencia y reglamentación comunicar el nuevo plazo para confirmar la inscripción. Las nuevas escalas son: Categoría A: pasa de $ 2.108.288,01 a $6.450.000: alza de 206%



Categoría B: pasa de $ 3.133.941,63 a $9.450.000: 202%



Categoría C: pasa de $ 4.387.518,23 a $13.250.000: 202%



Categoría D: pasa de $ 5.449.094,55 a $16.450.000. 202%



Categoría E: pasa de $ 6.416.528,72 a $19.350.000: 202%



Categoría F: pasa de $ 8.020.660,90 a $24.250.000: 202%



Categoría G: pasa de$ 9.624.793,05 a $29.000.000: 201%



Categoría H: pasa de$ 11.916.410,45 a $44.000.000: 269%



Categoría I: pasa de $ 13.337.213,22 a $49.250.000: 269%



Categoría J: pasa de $ 15.285.088,04 a $56.400.000: 269%



Categoría K: pasa de $16.957.968,71 a $68.000.000: 301%.