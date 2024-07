AFIP: quiénes deben recategorizarse, tras cambio en escalas del Monotributo

¿Cuáles son las nuevas las escalas del monotributo?

Luego de que el Congreso aprobara la Ley Bases, todas las escalas del monotributo se actualizaron en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). De esta forma, a partir de julio, los contribuyentes deberán recategorizarse o mantener su posición actual en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).Las categorías en las que permite ubicarse el ente recaudador se basan en los ingresos o la recaudación anual de cada persona. De esta forma, los nuevos montos tendrán un piso de $ 6.450.000 anuales (cuando el básico anterior era de $ 2.108.288 en total). Por otro lado, el tope se ubicará en $ 68.000.000 cuando antes estaba en $ 16.957.968 por año.Es importante destacar que, pese a que la ley fue aprobada, todavía no fue reglamentada. Por lo tanto, las escalas anteriores se mantendrán hasta que ocurra este último proceso.Otro punto a remarcar es que la actualización no solo impactará en los valores de las escalas, sino que también actualizará los montos de las cuotas. Además, vale recordar que el monotributo aplica en ingresos, alquileres o venta de productos y servicios.Categoría A: de $2.108.288,01 a $6.450.000Categoría B: de $3.133.941,63 a $9.450.000Categoría C: de $4.387.518,23 a $13.250.000Categoría D: de $5.449.094,55 a $16.450.000Categoría E: de $6.416.528,72 a $19.350.000Categoría F: de $8.020.660,90 a $24.250.000Categoría G: de $9.624.793,05 a $29.000.000Categoría H: de $11.916.410,45 a $44.000.000Categoría I: de $13.337.213,22 a $49.250.000Categoría J: de $15.285.088,04 a $56.400.000Categoría K: de $16.957.968,71 a $68.000.000Pese a que el proceso de recategorización ya se encuentra abierto, la normativa sancionada por el Congreso puede volver a tener modificaciones y en ese caso, también cambiarían las escalas del monotributo.Por eso, las cargas a pagar todavía no están definidos, aunque los usuarios pueden calcular su pago actual en base a la facturación del último semestre con estos nuevos montos. (El Cronista)