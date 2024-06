Salarios: todos los trabajadores que tendrán aumentos de hasta el 18% en julio

Según los últimos datos del INDEC, los salarios subieron un 10,2% en abril y le ganaron a la inflación del período que marcó un 8,8%. No obstante, en la comparación interanual y el acumulado en 2024 los salarios aún corren de atrás y la mayoría de las negociaciones paritarias apuntan a una recomposición para el primer trimestre, momento en el que se registró una fuerte caída del poder adquisitivo.



En el último año el informe da cuenta de un aumento promedio de 213,6% en los salarios contra 289,4% de inflación. Todos los sectores pierden, aunque el más castigado es el trabajo no registrado, que solo pudo sumar un 135,6%. Mientras que el indicador acumula una suba del 60,3% respecto de diciembre previo, contra un aumento generalizado de precios de 65%.



En el desagregado se puede ver que los trabajadores del sector privado son los que más le ganaron a la inflación (12%) mientras que atrás quedó el sector privado no registrado (7,8%) y el sector público (7,5%).



Los que siguen son algunos de los gremios que lograron negociar paritarias hasta ahora: Petroleros En medio del reclamo por el Impuesto a las Ganancias, los trabajadores petroleros buscan recomponer los salarios del mes de febrero y marzo. En junio cobraron un 8,8% no remunerativo que sólo representó la suba de la inflación de abril.



En cambio, la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles- Rama de Gas Licuado logró un acuerdo con la Secretaría de Trabajo para garantizar un aumento del 6% en el mes de julio, que corresponde a un incremento del 12% cuya primera parte fue abonada el mes pasado. Telefónicos La Confederación de Sindicatos de Telecomunicaciones (Consitel) alcanzó un acuerdo con las principales empresas telefónicas. El incremento es del 30%, y en pago único para junio, el cual beneficia a todas las escalas con impacto en el aguinaldo.



Para aquellos con "acción fija", el 60% del aumento irá al salario básico y el 40% restante a un adicional especial. Por su parte, para los trabajadores con actividad móvil, el 100% del incremento se incorporará al salario básico.



En Consitel remarcaron que para ponderar esta paritaria se deberá tener en cuenta que el aumento del 30% también influirá en el valor del bono correspondiente al Día del Trabajador Telefónico, "asegurando un beneficio extra para los empleados en esta fecha especial", consignaron. Además, el pacto será la base de discusión para la la apertura de la paritaria anual del período que abarca julio 2024 a junio 2025. Empleados de comercio La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron este jueves un acuerdo paritario por los meses de junio, julio y agosto, alcanzando un sueldo básico de $ 858.200, con presentismo.



El incremento acordado se compone a partir de un aumento del 5% para junio, un 4,5% para julio y un 4% para agosto.



En tanto, los Empleados de Comercio de la rama Turismo cobrarán en julio el último tramo de aumento salarial del 7% acordado en sus instancias de revisiones paritarias.



La rama de Acopio, que efectúa tareas bajo la órbita del Convenio Colectivo de la Actividad Cerealera 130/75, cobrará en julio el último tramo de aumento salarial del 8%.



La corrección sellada en mayo entre la FAECyS y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), la Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales (Federación de Acopiadores) y el Centro de Exportadores de Cereales también adoptará el carácter de Suma No Remunerativa, "tomando como base de cálculo los básicos convencionales correspondientes al mes de mayo", según repasó la circular sindical. Camioneros La Federación de Camioneros confirmó nuevos incrementos salariales para los trabajadores de transporte y logística de todo el país. El acuerdo, firmado a mediados de junio, abarca actualizaciones en junio, julio y agosto.



Además, como parte de una recomposición salarial, la medida también incluye, dependiendo de cada categoría, la entrega de sumas remunerativas.



En julio y agosto se agregará "una suma adicional de carácter remunerativo para cada categoría, conformando el total del salario básico a todos sus efectos legales". Esta suma para julio es del 5% a liquidarse en julio. Luego resta un 4% a liquidarse en agosto (suma adicional remunerativa del 3% para cada categoría) y otro 3% en agosto a liquidarse en septiembre (suma adicional remunerativa del 2% para cada categoría). Construcción La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó en las últimas negociaciones paritarias un aumento en tres tramos para todos los trabajadores del sector, cuyo último pago se realizará en el mes de julio.



El gremio que encabeza Gerardo Martínez pactó con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) que se pague un aumento del 11% este mes.



"Las partes convienen que el presente acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2024 y en el marco de la negociación colectiva, acuerdan crear una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y del sector de la construcción y su impacto socio económico", quedó establecido en el acuerdo. Farmacéuticos Los farmacéuticos agrupados bajo la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), acordaron con los empresarios aumentos no remunerativos para julio y agosto que afectará a todos los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo 659/13.



La suma extraordinaria no remunerativa en julio y agosto, por su parte, serán de $21.837 para cadetes y aprendices ayudantes, mientras que las de los farmacéuticos serán de $33.128.



Este último grupo, el más alto en la escala, en agosto cobrará $1.139.948 tras el acuerdo entre el gremio que dirige Sergio Haddad y los representantes empresarios de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA). Rurales La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) alcanzó un nuevo acuerdo paritario que eleva las remuneraciones mínimas para todo el personal que se desempeña en explotaciones agrarias de manera permanente y continua.



Se estableció un aumento del 5% para los salarios del mes de junio. Por último, la bonificación por antigüedad es el 1% del básico de la categoría por cada año de antigüedad, cuando el trabajador tiene una antigüedad de hasta 10 años. Pasa a ser el 1,5% por cada año de antigüedad cuando el trabajador tiene una antigüedad mayor a 10 años. Alimentación La Federación Trabajadores de la Alimentación (FTIA) firmó un acuerdo paritario para la rama avícola del gremio, cuyos trabajadores recibirán una suma fija extraordinaria y comenzarán a cobrar por encima del millón de pesos.



En relación con los salarios del sexto mes del año, se aplicará un aumento del 14% a los valores básicos de convenio vigentes al 31 de marzo de 2024, por lo que todo el personal obrero mensualizado y el personal administrativo comenzará a cobrar por encima del millón de pesos.



Además, a partir del 1º de junio del 2024, se aplicará a todos los trabajadores un incremento no remunerativo a los efectos previsionales equivalente al 4,2% calculado sobre las retribuciones básicas vigentes al mes de junio de 2024.



Estas sumas no remunerativas serán remunerativas a partir del mes de julio, y se podrán actualizar, por única vez, en el caso de que el índice de precios al consumidor del mes de junio de 2024 emitido por el INDEC sea superior al aumento acordado. Ferroviarios La Unión Ferroviaria logró un aumento salarial del 13,4% para el mes de junio y sobre el tramo paritario 2024-2025. El gremio liderado por Sergio Sasia, selló un acuerdo parcial que actualizó el salario básico incluyendo todas las bonificaciones, viáticos y antigüedad vigentes hasta la fecha. En este sentido, la UF destacó que se reunirán nuevamente con las empresas el 22 de julio próximo, para “llevar adelante las negociaciones de los siguientes meses, correspondientes al período paritario 2024 – 2025”. Transporte La Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó con el Gobierno y las cámaras empresariales tres pagos remunerativos de $250.000 que se sumarán a los salarios de mayo, junio y julio.



Esta suma no remunerativa se abonará junto con los salarios de los meses de junio y julio, asegurando así un ingreso adicional para los trabajadores del transporte. Metalúrgicos La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alcanzó este miércoles un nuevo acuerdo paritario que definió un aumento del 18% para todos los trabajadores de la Rama 17.



La UOM acordó el incremento salarial en tres tramos y retroactivos a abril, por lo que los serán del 7,5% correspondiente al cuarto mes del año. Además, un 3,6% válido para mayo y otro 3,6% de junio.



Al tratarse de ajustes previos, se liquidarán bajo un adicional no remunerativo y acumulativo que alcanzará un total mayor a la sumatoria de todos separados.



De esta manera en el salario de junio a cobrarse en abril se verá una actualización del 18,13% en total, que modificará toda la escala. La UOM y las cámaras empresariales volverán a reunirse en julio. Gastronómicos La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), que conduce Luis Barrionuevo, completó las mesas de negociación con los representantes empresarios y anunció el último aumento de la paritaria 2023/24. Además, confirmó la primera suba del siguiente período.



Tras las reuniones con los integrantes de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), el gremio confirmó que los trabajadores adheridos al Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 389/04, tendrán un 42,5% como tercer complemento del acuerdo 23/24, que se abonará en el mes de julio.



El mismo será incorporado al nuevo básico de junio en el mes de agosto y sirvió para poner el punto final a las discusiones salariales de dicho período, donde el acumulado final llegó al 282,5% para los trabajadores gastronómicos. Concesionarios A partir de julio, los trabajadores que pertenecen a ACARA (Asociación de Concesionarios Automotores) recibirán su último incremento no remunerativo de acuerdo a las escalas salariales. Plástico A través del Acuerdo firmado el 14/06/2024 entre la Unión Obreros y Empleados Plásticos y la Cámara Argentina de la Industria Plástica, convienen que los trabajadores amparados por la CCT 797/22 del convenio plástico recibirán una “suma fija no remunerativa” de $ 370.516.



Dicho importe se abonará en tres cuotas:



La primera de $ 119.091.- pagaderos con las remuneraciones correspondientes al mes de junio de 2024 que ya fue pagado.

Ahora corresponde la segunda de $ 123.855.- junto con las remuneraciones correspondiente al mes de julio de 2024.

Y la tercera de $ 127.570 junto con las remuneraciones correspondiente al mes de agosto de 2024. Entidades deportivas y civiles La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) acordó un aumento de los salarios de julio del 6%. Carga y descarga Los trabajadores en zona portuaria y/o aduanera tienen un aumento provisorio del 4% con cláusula automática de actualización por IPC en los salarios de junio.



Los haberes del mes de junio deberán ser abonados por las empresas con el porcentaje de aumento del IPC determinado por el INDEC para el mes de mayo; este porcentaje será aplicado sobre los básicos del mes anterior.



Vale recordar que el IPC de mayo fue del 4,2%, con lo que se le suma al 4% ya pactado un 0,2%. A la espera de homologación, se encuentra la misma actualización para los salarios de CCT 508/07 y los operadores de mercados frutihortícolas.



En el caso de los trabajadores de Mercado Libre posiblemente cierren esa franja de paritaria con la diferencia por inflación de mayo. Droguerías y laboratorios La Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (FATSA), que conduce Héctor Daer, acordó nuevos incrementos salariales para el personal de droguerías y laboratorios.



El aumento llega luego de cumplimentada la audiencia de revisión pactada en abril y pondrá a los profesionales con un salario de $1.177.392 en junio, mientras que un cadete pasará a cobrar $802.254. Además, se definió que las nuevas revisiones queden programadas para agosto y noviembre de este año y para enero de 2025.



Por otra parte, para los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo 42/89, que comprende al personal técnico y administrativo de los laboratorios de especialidades medicinales, también se definió una suba mensual. De este modo, la categoría más alta percibirá ingresos por $1.648.471,85 en junio, mientras que un operario con título habilitante tendrá $1.471.849,03 y un operario calificado alcanzará los $1.110.544,64.



Además, se determinó que por el Día de la Sanidad se pagará una suma de $50.186,68. Cabe destacar que con ambas cámaras también se establecieron nuevas instancias de negociación en agosto y noviembre de este año. Seguridad La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) acordó que los salarios de junio se paguen en base al IPC del mes de marzo, que fue del 11%. Municipales porteños El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA) alcanzó un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad que contempla un aumento del 4% de base sueldo marzo y para el mes de julio un 5%. Asimismo, se incrementó la suma fija en $5.000 por lo que queda en $55.000 que se liquidará a partir de junio. Rurales Los representantes de la UATRE, los empresarios y el Estado, en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), acordaron un incremento de las remuneraciones mínimas para el personal que se desempeña en explotaciones agrarias de manera permanente y continua, comprendido en el ámbito de la Ley N° 26.727.



Habrá un aumento del 5% para los salarios del mes de junio. De esta manera, el sueldo de los peones generales en junio queda en $ 578.027.04 el sueldo y $ 25.429.14 el jornal.



Los mismos porcentajes también fueron acordados para las siguientes actividades en el ámbito de todo el país: conductores tractoristas; trabajadores que se desempeñan en la actividad porcina en criadero; trabajadores que desempeñan tareas de aplicación de productos fitosanitarios y olivícolas. Pasteleros En los salarios de junio tendrán un incremento del básico del 8% pero se le suma una asignación no remunerativa del 8% en todas las categorías. Minería La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cerró paritarias de las ramas Extractiva y de Cal y Piedra con las cámaras empresariales y tendrán un aumento del 8% en los salarios de junio respecto a la base de abril. Televisión El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATTSAID) firmó un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores de las empresas de TIC, video y conectividad, que completarán la paritaria 2023-24 con un total acumulado del 270%. Además, pautaron otra audiencia para julio.



La suba total para la actual paritaria será del 270,71% y según las nuevas escalas salariales para las 12 categorías del presente convenio, la más alta estará recibiendo un salario neto de $1.114.773, mientras que la más baja estará cobrando $627.597. En tanto, las del medio oscilarán entre los 700 y 900 mil pesos. (Ámbito)