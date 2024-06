La cantidad de turistas cayó un 65% con relación al mismo feriado del año pasado

Durante los tres días del fin de semana largo que finaliza hoy viajaron 802 mil turistas, un 64,3% menos que en la misma fecha del año pasado. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), esto se debe a que en 2023 el mismo feriado (en el que se conmemora la vida y lucha del General Güemes), el fin de semana tuvo 4 días y no coincidía con que en dos días llegaría otro feriado largo, como sí sucederá entre el próximo jueves 20 y el domingo 23.



Los turistas gastaron $81.464 millones en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. Esta cifra muestra una caída del 79,7% respecto al año pasado. Con el Día del Padre como atractivo principal, hubo primordialmente movimiento hacia lugares cercanos y visitas más familiares que vacacionales.



El gasto promedio diario fue de $50.788, 3,4% menos que en la misma fecha de 2023 (a precios reales) y tuvo una estadía media de 2 días, que también resultó por debajo de lo que es habitual en un fin de semana de 3 días (suele ser entre 2,2 y 2,5).



En lo que va del año hubo 3 fines de semana largos, donde se movilizaron 6,6 millones de personas y desembolsaron $1.065.990 millones (USD 1.169 millones al dólar oficial). “Un factor que restó dinamismo al movimiento del fin de semana fue la caída del turismo internacional, que, si bien sigue latente, no se lo ve en las magnitudes de meses anteriores”, señaló CAME. (Infobae)