Advierten que suba de la tarifa eléctrica alcanzará a la mayoría de los hogares

Las tarifas de electricidad para los hogares de ingresos medios y bajos subirán entre un 65% y un 85% debido a la decisión del gobierno nacional de recortar los subsidios. Desde la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú expusieron que este aumento afectará al 56% de los hogares de esa ciudad.El gobierno ha fijado un nuevo tope de consumo subsidiado: los hogares de bajos ingresos ahora tendrán un límite de 350 kWh mensuales, mientras que los de ingresos medios verán su tope reducido de 400 kWh a 250 kWh mensuales. Estas medidas se implementaron tras un informe interno que alertó sobre un impacto fiscal insostenible de US$ 650 millones mensuales durante los meses de junio, julio y agosto, sumando un total de US$ 1950 millones si se mantenían los subsidios.“El recorte de subsidios es particularmente severo para los hogares de bajos ingresos, quienes ahora deberán pagar el precio mayorista bonificado solo por los primeros 350 kWh mensuales. Los hogares de ingresos medios, que ya tenían un tope de 400 kWh, verán este límite reducido a 250 kWh. Esto significa que la suba del 85% será aún más devastadora para aquellos que superen estos límites de consumo”, explicaron.En contraste, los usuarios de altos ingresos (Nivel 1), que representan el 43% de los hogares de Gualeguaychú, serán los menos afectados, pues ya pagaban la energía mayorista a un precio considerablemente más alto que el resto. Para ellos, el precio mayorista de la electricidad aumentará un 28,8%, pasando de $ 44.401 a $ 57.214, lo que representa un impacto del 10% en la factura final, publica"La Cooperativa de Electricidad de Gualeguaychú desea manifestar su profunda preocupación por este incremento tarifario que afectará gravemente a los sectores más vulnerables. Por ello, insta a los usuarios y asociados a verificar su categoría y a solicitar el subsidio, si es necesario, en argentina.gob.ar/subsidios”, destacaron.Este aumento en las tarifas se aplica sobre el costo mayorista de la energía: “La Cooperativa no retendrá ni un centavo de este incremento, ya que el costo de compra de la energía es establecido por el gobierno nacional y el precio de venta por el gobierno provincial. Este aumento es consecuencia directa de la eliminación de subsidios decidida por el gobierno nacional”, completaron.