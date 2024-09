Romero: “Más ajustes los paranaenses no podemos hacer”

La intendenta de Paraná, Rosario Romero habló sobre la presentación del Presupuesto 2025 por parte del presidente Javier Milei y su pedido a las provincias para que hagan “ajustes” en los gastos.

En diálogo con Elonce, afirmó que “más ajustes los paranaenses no podemos hacer. Hemos padecido aumentos de todo tipo y seguimos con el problema de que, al aumentar los insumos, aumentan los servicios, lo mismo que los materiales que consume la municipalidad. Prestar los servicios nos cuesta cada vez más caro, más ajustes no se pueden hacer”.

En este sentido, Romero recordó que actualmente en la ciudad “no tenemos obra pública nacional, el presupuesto no la prevé, por lo tanto, me parece injusto, pero muy propio de los gobiernos que son de Buenos Aires. Porque en las provincias y los municipios, hay gente que administra bien, por el contrario de lo que ocurre en el gobierno nacional; nosotros no tenemos malas administraciones, no tenemos déficit ni nos hemos endeudado, por lo tanto, más ajuste no podemos tener”.

Asimismo, recordó que desde el 10 de diciembre de 2023, “se viene padeciendo la quita de los subsidios al transporte, medida por la cual el boleto cuesta 940 pesos y seguramente iremos hacia un aumento de la tarifa, porque ellos no conocen lo que es la realidad de todo el país, sólo conocen lo del AMBA”.

Finalmente, Romero expresó que el Presupuesto 2025 presentado por el Presidente de la Nación, “únicamente contempla achicar el déficit y bajar la inflación, lo cual los argentinos queremos, el problema es que también queremos universidades públicas, educación pública y obras públicas; no se puede pensar que la obra pública la va a hacer un particular, no se puede pensar en términos de privado toda la obra pública, tiene una mirada completamente distinta del rol de los Estados y los Gobiernos”. Elonce.com