Paritaria salarial: ATE y UPCN analizarán la oferta de Provincia

Paritaria salarial. El Ejecutivo entrerriano ofreció a ATE y UPCN la cobertura de la inflación mensual; una recomposición semestral del 6,55% a pagar en tres partes iguales (octubre, noviembre y diciembre); una suma no remunerativa de $ 40.000 con actualización mensual por variación del IPC hasta diciembre; y un aumento del 20% en los contratos de locación de obra, llevándolos a $ 500.000.

Al respecto, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, valoró el avance de la paritaria a causa de la propuesta “con contenido, integral y abarcativa” presentada por el Ejecutivo entrerriano; y confirmó que la misma será analizada y discutida por los estatales entrerrianos.

“Faltan otros puntos, como la actualización de códigos y asignaciones, pero hubo avances en el reconocimiento de un aumento para los contratos de obra”, ponderó y ratificó que “la oferta será analizada por el Consejo Directivo Provincial el 8 y el 9 por los delegados de Paraná, donde se tendrá la respuesta para llevar al próximo encuentro paritario, prevista para el 14”.

“Este es el camino para recomponer el salario y reconocer la pérdida del poder adquisitivo, que es mucho mayor porque no se reconoce la brutal devaluación de diciembre con el gobierno de Milei”, apuntó Muntes.

Paritaria de estatales entrerrianos. (foto: UPCN)

En la oportunidad, consideró como “un error desacertado del gobierno” al descuento de los días de paro. “El Gobierno estaba muy enojado con los gremios por la medida de fuerza tomada en plena paritaria porque si se discute de buena fe, deberíamos tolerar. Pero no estamos de acuerdo que convoquen a paritaria para comunicarnos el aumento”, fundamentó y comparó que “distinto hubiera sido si nos convocaban para debatir el aumento a los trabajadores”. “La paritaria es para ponernos de acuerdo en relación a la propuesta, pero como no hubo, ATE resolvió la medida de fuerza”, repasó en relación al aumento al que convocó el gremio.

Muntes confirmó a Elonce que “el salario promedio de un estatal es de 652 mil pesos de bolsillo”.

Paritaria salarial: ATE analizará la oferta de Provincia

Por su parte, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, consideró a Elonce que “el gobierno hizo una propuesta trimestral, que abarca de octubre a diciembre, y contempla reconocer el índice de inflación y un recupero de lo perdido en el primer semestre a devolver en tres cuotas”.

“Respecto a la suma fija, el gobierno mantiene la condición de que sea no remunerativa y no bonificable, por lo cual, desde UPCN pedimos que se revea esa disposición”, comentó la dirigente sindical. Es que ese plus que se abona a los empleados públicos, no lo perciben los jubilados del sector.

“Para mejorar la oferta salarial”, Domínguez comunicó que el gremio solicitó “simulaciones para determinar cómo impacta en cada escalafón”. “Para que no haya confusiones o expectativas que después no se cumplan, es importante saber desde dónde partimos y en qué situación estamos”, destacó.

En ese sentido, anunció que habrá reuniones con los empleados públicos, por sectores, en la sede del sindicato y en los ámbitos de la administración pública. “En Salud y Comedores es muy difícil que los empleados salgan de sus tareas habituales”, acotó. (Elonce)