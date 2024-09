Frigerio se reunió con más de 70 comunas: “Tenemos que dar respuesta a los vecinos”

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el segundo encuentro de trabajo con las comunas de la provincia, donde trataron temas comunes de las localidades. "Más allá de la camiseta partidaria que tenga cada uno, acá hay un solo equipo de gestión de gobierno y tenemos que dar respuesta a los vecinos", subrayó.

Desde el gobierno entrerriano informaron que “el encuentro con más de 70 presidentes comunales tuvo como premisa escuchar las demandas locales y avanzar en la solución de problemas”.

Frigerio con representante de comunas. Gobierno de Entre Ríos

En la oportunidad, se plantearon asuntos comunes y particulares, como caminos, educación y salud, sobre los cuales el gobernador tomó nota y brindó respuestas.

La situación provincial

Allí, el mandatario se refirió a la situación de la provincia y recordó que "la recaudación es aún más baja que en la pandemia pero con la diferencia de que hoy tenemos una demanda social que antes no había, producto de la crisis", y que "si bien estamos en un momento muy complejo, no tener recursos no implica quedarse cruzado de brazos".

Frigerio marcó que "muchas cosas cuestan plata pero otras tienen que ver con gestión, con compromiso, con tiempo, con la utilización de los recursos humanos que tiene el Estado y eso debería funcionar".

En ese sentido, reiteró a los presidentes de las comunas que desde el gobierno es preciso "conocer permanentemente en qué estado están los distintos expedientes que ustedes necesitan que se resuelvan con prioridad".

Y les solicitó que utilicen el sistema de Ventanilla Única que funciona a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, "para que todos los trámites arranquen por ahí, tengan un seguimiento y una respuesta".

El gobernador con representante de comunas. Gobierno de Entre Ríos

Por último, les expresó a los presidentes que "cuando uno está solo tiene que hermanarse más que nunca, con el que tiene al lado. Y nosotros los tenemos al lado a ustedes, así que transitemos esta situación tan compleja lo más unidos posible".

“El trabajo en conjunto es fundamental”

Tras la reunión, que participaron los secretarios General de la Gobernación, Mauricio Colello y de Gobiernos Locales del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Miguel Heft y el director de Juntas y Comunas, Marcelo Giménez; Heft indicó que "esta oportunidad de estar cara a cara con los presidentes comunales hace que estemos en contacto con las problemáticas de todas las localidades", y que "el trabajo en conjunto es fundamental para que podamos llevar soluciones a todos los entrerrianos".

Señaló que en el encuentro de trabajo, los presidentes comunales destacaron la gestión, la entrega de vehículos, la implementación de la ventanilla única, así como también la posibilidad de poder "encontrarnos con otras comunas y saber que hay un equipo a disposición, que nos ayudamos entre todos".

En este sentido, destacó que la provincia lleva adelante una batería de medidas de apoyo a comunas y juntas de gobierno, como capacitaciones y subsidios a través de programas como Juntas a la Obra y Soluciones.

