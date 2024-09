Frigerio: "Restituir Fonid con fondos provinciales requirió enorme esfuerzo"

El gobernador Rogelio Frigerio, anunció la recomposición del Fonid e Incentivo Docente con fondos provinciales, tal como se percibió siempre cuando lo pagaba Nación. Asimismo, prometió “recomponer el atraso salarial acordado los gremios, del 6.55% durante los próximos tres meses, remunerativos”.

Por otra parte, remarcó que habrá una actualización mes a mes según el Índice de Precios al Consumidor, como se hace desde junio; aumentará la movilidad docente llevando el tope de distancia a los 80 kilómetros; se implementará una cláusula que garantice que el salario mínimo de bolsillo para un cargo docente sea de al menos un 10% siempre por encima de la canasta básica de consumo para un hogar de cuatro integrantes; y el mínimo para un docente con cargo de media jornada que recién se inicia será 563.000 pesos de bolsillo.

Fonid, con fondos provinciales

El gobernador informó que la decisión de “restituir con fondos provinciales el Fondo de Incentivo Docente y el ítem Conectividad, convierte a Entre Ríos en una de las pocas provincias en asumir la responsabilidad que abandonó el gobierno nacional”.

La medida, junto con los aumentos que el gobierno provincial resolvió otorgar, a los fines de evitar que los trabajadores sigan perdiendo su poder adquisitivo, “demandará a las arcas provinciales de acá a fin de año un incremento de alrededor de 70.000 millones de pesos del presupuesto que se destinará al salario de los docentes”.

En ese sentido, el mandatario aseguró que "esto se hace con un enorme esfuerzo de todos los entrerrianos, porque estamos sacando de otro lugar los fondos que necesitamos para cumplir con este aumento" y aclaró que se decidió de este modo porque "la educación es una prioridad para esta gestión".

Advirtió que esto “se hace en un momento de escasez de recursos para la provincia, porque no imprimimos plata, no tenemos ni siquiera acceso al crédito y estamos pasando el peor momento de la historia en términos de ingreso para el Estado. Estamos priorizando la educación, entendiendo que hay que recomponer el salario docente".

El mandatario destacó "el enorme esfuerzo que hacen todos los entrerrianos para financiar esta propuesta", por eso "lo único que estamos pidiendo es que las negociaciones y el diálogo, que nunca se cortó con los gremios docentes, se hagan con los alumnos dentro de la clase".

Señaló que la decisión de otorgar estos aumentos es porque entiende que "los docentes no pueden esperar a que los gremios se pongan de acuerdo. Es al revés, nosotros tenemos que gestionar de la manera más eficiente, inteligente estos recursos que hemos decidido destinar de todos los entrerrianos, a mejorar el poder adquisitivo de los salarios docentes".

"Pero necesitamos que se den clases, que los docentes vayan a trabajar", sentenció y advirtió que "estamos en una pandemia educativa. Nosotros vamos a hacer públicas en las próximas semanas las evaluaciones que tenemos y que son dramáticas", apuntó.

Por último, señaló: "Nosotros asumimos hace nueve meses en una provincia que no tenía un centavo y en el peor contexto que se recuerde, por lo menos en los 40 años de democracia. Y estamos restituyendo una bandera, un derecho de los docentes como el Fonid y la Conectividad con nuestros recursos. No voy a mentir, no voy a adoptar actitudes demagógicas, no voy a prometer lo que no puedo cumplir. Esto que estamos ahora planteando fue producto de mucho estudio, de mucho análisis, de muchísimos ejercicios contables para ver si estábamos con la posibilidad cierta, finalmente, de cumplirlo".