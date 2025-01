Fiscal opinó que es válida la sesión del Senado en la que se expulsó a Edgardo Kueider

El fiscal ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, solicitó al tribunal que desestime la apelación del exsenador Edgardo Kueider y confirme el fallo que validó la sesión de la Cámara de Senadores del Congreso en la que se resolvió su expulsión.

Kueider, quien se encuentra detenido en Paraguay por intentar ingresar más de 200 mil dólares no declarados, presentó una acción de amparo en Argentina contra la Cámara alta, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de la sesión del 12 de diciembre en la que se decidió su destitución. El juez de primera instancia, Enrique Lavié Pico, rechazó la demanda, y Kueider apeló ante la Cámara. Ahora, solicitó que su petición sea tratada durante la feria judicial de enero.

Los abogados de Kueider argumentaron que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no podía ejercer como presidenta del Senado durante la sesión, ya que se encontraba en funciones en el Poder Ejecutivo debido a que el presidente de la Nación estaba en misión oficial en el exterior. Además, sostuvieron que no se respetó el debido proceso al no garantizarse su derecho de defensa.

Antes de tomar una decisión, el tribunal solicitó la opinión del fiscal Cuesta, quien se pronunció a favor de rechazar la apelación del exsenador y de confirmar el fallo que validó su expulsión por inhabilidad moral.

El fiscal subrayó que la expulsión de Kueider fue adoptada por el Senado sin la participación de la vicepresidenta, cuyo voto está reservado solo para los casos de empate. Según Cuesta, la integridad de la voluntad de la Cámara de Senadores, tal como lo exige la Constitución Nacional, no se ve afectada y no se evidencia un vínculo directo entre el supuesto vicio procedimental planteado por Kueider y la lesión constitucional que este alega.

Asimismo, el fiscal señaló que las argumentaciones presentadas por Kueider buscan demostrar su inocencia en el proceso penal que enfrenta, pero aclaró que la expulsión se basó en su "inhabilidad moral", conforme al artículo 66 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, según Cuesta, lo que se resuelva en ese proceso penal no tendría impacto en la decisión sobre la continuidad de Kueider en su banca.

Finalmente, el fiscal indicó que las objeciones formuladas en relación con la remoción de Kueider implican una revisión del ejercicio de las facultades constitucionales exclusivas del Senado, un ámbito que está fuera del control judicial. Por todo esto, Cuesta solicitó que se desestime la apelación de Kueider y que se confirme la resolución del juez de primera instancia que validó la sesión de expulsión. (Con información de Ámbito)