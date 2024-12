Colectivos, obras públicas y el vínculo con los vecinos: el balance de Rosario Romero en Paraná

El 10 de diciembre, Rosario Romero, intendenta de Paraná, celebra su primer año al frente del Municipio de Paraná. Durante este período, la gestión se ha enfrentado a numerosos desafíos, decisiones clave y proyectos en curso. A lo largo de estos 12 meses, la ciudad vivió distintos momentos que invitan a reflexionar sobre lo alcanzado, los obstáculos superados y los caminos por recorrer.

¿Cómo valora la intendenta este primer año de gestión? ¿Cuáles fueron las prioridades principales de su administración y qué impacto tuvieron en la comunidad? Uno de los temas centrales de este primer año fue la atención a las necesidades urgentes de la ciudad, en el marco de fuertes recortes en las transferencias de fondos que sufrieron los municipios por parte del gobierno nacional. ¿Cómo logró el Municipio hacer frente a estos desafíos y qué medidas se implementaron para mejorar la calidad de vida de los paranaenses?

Los servicios públicos, el transporte, la infraestructura, la seguridad y el desarrollo económico fueron algunas de las áreas más demandadas por los ciudadanos. ¿Qué proyectos se están llevando a cabo en estas áreas para seguir avanzando en su mejora?

La gestión municipal también promovió la participación vecinal en las decisiones del gobierno local. En este primer año, los paranaenses fueron testigos de situaciones complejas, como la gestión de la economía local y la planificación de políticas públicas en tiempos de incertidumbre. ¿Cuáles fueron los desafíos económicos más difíciles de superar y cómo se trabajó en conjunto con el gobierno provincial para garantizar que los ciudadanos reciban los servicios que merecen?

Además de las cuestiones urgentes, existen proyectos a largo plazo que requieren una visión estratégica. ¿Cuáles son las metas de la intendenta para el próximo período de gestión?

Las obras en Paraná

La intendenta Rosario Romero, en su visita a El Ventilador, que se emite martes y jueves de 21:30 a 23:00 horas por Elonce, hizo hincapié en el lema “Con poco, hicimos mucho”. Resumió que “al tener restricciones al tema del transporte, no vino más un peso para una obra que Nación estaba haciendo en la ciudad, que eran varias. Se cerraron todas las posibilidades de financiamiento nacionales y provinciales, por lo menos hasta hace dos meses. Últimamente se retomó una obra por parte del gobierno provincial en calle Salta, que es la del Arroyo La Santiagueña”.

Rosario Romero con Washington Varisco, conductor de El Ventilador. Foto: Elonce

Por tal motivo, desde la Municipalidad enfocaron su mirada en “mejoras en la vía pública de muchas cosas que antes hacíamos con empresas en la Municipalidad y ahora la hacemos con trabajadores municipales. Debo agradecer esa disposición que hubo de los trabajadores. A título de ejemplo, el arbolito que está en el Patito Sirirí hoy lo hicieron los trabajadores municipales y de Alumbrado Público con material reciclable”.

“Tomamos las primeras decisiones de neutralización de las obras, ahorros, bajar gastos, ser muy conservadores y luego fuimos evolucionando hacia la capacidad de recuperar obras. Otras, que veíamos difícil de hacer –como la nueva Terminal- no podemos ni pensar en eso. Sí la gestión anterior de Beto Bahl había pensado en eso. Lo que hicimos es remodelar la que tenemos, se llamó a una concesión y actualmente la empresa que ganó está haciendo reformas y nosotros tomamos las calles aledañas y estamos rehaciéndolas con hormigón para que tengan más soporte con el peso de los colectivos que pasan por la zona”, sostuvo.

También rememoró otros trabajos de su primer año de gestión: “Retomamos la obra del Juanele, que la estamos haciendo con financiamiento municipal, retomamos la obra de Arroyo Las Viejas, vamos a retomar el Parque Solar, que lo detuvimos porque es costoso. En función del costo de la energía del país tenemos que prever que generar energías alternativas es valioso para la ciudad. Creo que vamos a ser la primera ciudad de la provincia que emprende un parque solar”.

Parte del panel de El Ventilador junto a la intendenta. Foto: Elonce

El análisis de la gestión de Javier Milei

En relación al discurso del presidente por cadena nacional este lunes por la noche, valoró: “Milei fue Milei. Reafirmó su concepción de la política que tiene un perfil que apunta a consolidar un país sin inflación, que es algo que la gente valora, y en reducir en gasto. Ahora en la reducción del gasto y el manejo de la economía es muy crítico de todo lo que pasó. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la democracia recuperada en la Argentina. Valoro las distintas gestiones democráticas”.

Luego, profundizó: “Con errores y aciertos, la democracia ha ido creciendo y teniendo muchas virtudes. Ha habido conquistas de derecho y es lógico que los gobiernos han ido cometiendo errores, pero no me gusta en lo particular considerar para atrás que todo lo que hicieron está mal. Me gusta situarme en una posición no fundacional. Siempre abrevamos en cosas que han hecho otros y tenemos que ser agradecidos de las cosas que el país tiene: la educación pública, la salud púbica, los derechos que se tienen, las políticas de Estado, el Código Civil que es ejemplo en toda Latinoamérica”. De todas maneras, opinó que como argentina “desea que le vaya bien” al presidente.

En otro punto de la entrevista, mencionó que el presidente “tiene un concepto del Estado en retirada, de un Estado mínimo. En eso subyace poca valoración de muchos servicios públicos y de que muchas cosas que en mi convicción tienen que ser fuertes: la educación, la salud, la atención a jubilados, las obras públicas, etc. Para mí, el Estado tiene que sostener ciertas obras y tiene que financiarlas. No comparto con Milei el concepto de Estado que le dice a la sociedad”

El vínculo con los vecinos y los reclamos

“El diálogo es permanente, no solamente con los vecinos, sino con el gobierno provincial e instituciones, clubes y lo que se mueva en la ciudad. En los reclamos pasan por obras que son apreciadas por el vecino: el pavimento y las mejoras en algunas calles. De hecho, hemos retomado y estamos con obras en muchos barrios como Las Rosas, en calle Tibiletti, en calle Crespo”, explicó.

Por otra parte, comentó que actualmente desde el municipio se encarga de “una gran obra de agua, que es un caño de 630 mm que beneficiará a todo el sector este de la ciudad. En estos últimos días, han sido incesantes los reclamos de la gente que se provee de agua de Lola Mora y Parque del Lago. La expectativa nuestra es que cuando terminemos esta obra, mejoremos sensiblemente y no tengamos que producir cortes. Los cortes que hoy se producen es porque las plantas pierden cantidad de agua”.

El plan de renovación LED en toda la ciudad también fue punto de conversación y anheló: “En 2026 voy a estar acá con ustedes diciendo que hemos cumplido el plan. Estamos haciendo la ciudad 100% LED. Ya hemos comprado cinco mil y necesitamos 16 mil para completar ese plan”.

Foto: Elonce

“Los operativos de limpieza se hacen permanentemente. Creo que la ciudad más limpia es la ciudad que menos ensucia. Tenemos que trabajar más en la conducta ciudadana. La botella de plástico no se debe tirar en la calle, pero limpiamos permanentemente”, resaltó sobre otra de las tareas. En cuanto a los contenedores, “ya licitamos y esperamos que lleguen en estos días para distribuir en la periferia de la ciudad, que se ha quedado sin contenedores”.

La relación con Rogelio Frigerio y el trabajo con el gobierno provincial

Ante esta discusión planteada por Yohana Fucks, relató: “Con el gobierno provincial venimos conversando sobre el acueducto metropolitano. El gobernador Frigerio está comprometido en buscar los fondos nacionales. A la ciudad le es completamente imposible hacer esa obra, por eso está paralizada”. En la misma línea, hizo mención al ingreso a la capital entrerriana por la ruta 12, que preveía un ingreso al Parque Industrial: “Es muy importante que se complete el acceso y también el ingreso al Parque Industrial. El gobernador está comprometido y me consta que lo ha reclamado”.

La expulsión de Edgardo Kueider por parte del Consejo Provincial

Sobre este punto en particular, la intendenta reflexionó: “En la política tenemos mucho por mejorar. Creo que el tema del concepto de servidor público lo tenemos que afianzar y discutir mucho. Además, por ello estuve de acuerdo con la Reforma Política que se discute en la provincia, en el sentido de que rendir cuentas de fondos de campaña, de dónde se sacan los fondos para el gasto enorme que se hace es un deber ciudadano. Ganar o perder elecciones no debe ser justificación e cualquier práctica política”.

Además, profundizó: “En los procesos partidarios, no hay que dejarse guiar por emociones o por estrépitos, sino porque tienen que funcionar los tribunales de disciplina. Hubiera preferido que en este caso funcione el tribunal de disciplina del Partido Justicialista y con la sensatez que significa darle derecho de defensa de persona y entender que no está condenada”.

¿Cómo se afrontó la pobreza en Paraná?

Romero acotó que en cuanto al crecimiento de la pobreza en la ciudad, “hemos modificado varios esquemas. Mejoramos la atención en jardines maternales y el programa nutricional para hacer un aporte de mayor proteína a las dietas de nuestros chicos entre 45 días y cuatro años”. Además, enunció: “Procuramos en todos los casos que la ayuda sea directa a las personas, que no venga un representante de la persona a pedirnos 200 bolsones. Eso lo hemos bajado”. También fue clave el convenio del municipio con el Banco de Alimentos.

El servicio de transporte público

“Es uno de los grandes desafíos de la gestión”, valoró la jefa municipal con respecto a la situación que atraviesan miles de paranaenses a diarios con retrasos y paros. Luego profundizó sobre la audiencia pública que habrá este domingo 15 de diciembre: “Vamos a escuchar a todas las instituciones que quieran hablar sobre el pliego que tienen los concejales para aprobar y en el 2025 vamos a estar licitando un nuevo servicio de transporte en el que pedimos que al menos un 20% de los coches que transiten por la ciudad sean a gas o eléctricos”.

Foto: Elonce

“Tenemos que ir buscando un servicio público de transporte amigable con el ambiente, queremos que tenga aire acondicionado, que sea mejor la flota de la empresa que se incorpore y que la gente sepa cuándo pasa el colectivo”, señaló sobre la importancia que debería haber en el mediano plazo. Además, desde la Municipalidad se trabaja con la instalación de nuevas garitas en diferentes puntos de la ciudad.

La celebración de la Fiesta del Mate

En este último punto, remarcó: “Va a ser muy linda la fiesta el 7 y 8 de febrero. Un día antes vamos a hacer otra movida con escenarios emergentes. Haremos tres Pre Mate: en Paraná, Villaguay y Concepción del Uruguay. Hemos recuperado la posibilidad de hacer la fiesta. Hemos contratado muy buenos números. Será muy participativa y habrá oportunidades de ver una fiesta que luce la ciudad”.