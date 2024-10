AGMER espera “a la mayor brevedad” la convocatoria de paritarias salariales y laborales

Este lunes el Gobierno provincial y los gremios docentes se reunieron en una mesa de trabajo para retomar el diálogo. En el encuentro, las autoridades se comprometieron a convocar a paritaria salarial para dar continuidad a la discusión salarial, así como también de condiciones laborales, con una agenda que aborde la problemática del trabajo docente. A su vez, llamara a la conformación de una Comisión Técnica para dar tratamiento a la Resolución 2771/24 CGE.

Tras la reunión, desde AGMER solicitaron que esas instancias se concretaran “a la mayor brevedad” para tratar cada uno de los temas, “dada su impostergable urgencia”.

Cabe mencionar además que en la reunión de este lunes el secretario general, Marcelo Pagani, junto con toda la comitiva presentada llevaron las demandas del colectivo docentes definidas en el último Congreso que se realizó en San Salvador, indica Apf.

Por el lado del gremio docente, participó del encuentro el secretario general, Marcelo Pagani; la secretaria de Educación, Lorena Molina; la Secretaria de Bienes Naturales Comunes, Verónica Veik y la Vocal Gremial representante de las y los trabajadores de la Educación en el CGE, Susana Cogno.

Culminado el encuentro, el Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso destacó la mesa de diálogo y poder "volver a trabajar juntos con los docentes". Además resaltó la apertura del gobernador Rogelio Frigerio que participó de la reunión.

Respecto de las conclusiones, Troncoso aseguró que "la impronta del gobernador Frigerio y de su gobierno es garantizar el diálogo, un diálogo que tiene que enmarcarse necesariamente en el sentido común y la racionalidad. Eso creo que es una premisa. Es muy difícil hablar fuera de los márgenes del sistema y la racionalidad, por eso creo que es importante escucharnos, pero apelando a la sensatez, la sensatez de poner sobre la mesa la complejidad que está atravesando la provincia en términos económicos, el contexto nacional que no favorece y en virtud de eso, volver a trabajar en conjunto con el sector sindical, pero dentro del poder de lo fáctico, dentro de lo que se puede. Nosotros siempre fuimos muy lógicos y muy cumplidores en relación a la palabra empeñada".

Y continuó: "En ese sentido, creo que el diálogo fue muy bueno, muy sincero de ambas partes. Nosotros entendemos el momento docente, le pedimos que entienda en el momento de la provincia económico, y aclarando también que esto que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, la realidad de la educación, del sistema de educación pública y de los docentes. Nosotros preferimos cumplir en lo que podemos y no hacer saltos al vacío sin comprometernos a lo que no podemos pagar o a lo que no podemos cumplir".

Respecto del análisis de la Resolución Nº 2771 del CGE, el ministro indicó que "en términos de fondo no hay vuelta atrás. Es una decisión política del gobernador, creo que es justa y corresponde. Tenemos un sistema de control de presentismo que dista mucho del presente, estos tiempos donde la tecnología avanza, veníamos con un sistema que era medieval, y creo que también fortalece ese derecho que tiene el empleador de saber fehacientemente quién asiste y quién no a clase y es un acto de justicia para aquellos docentes que cumplen con la tarea. Vamos a convocar la comisión para que el sector sindical pueda hacer sus aportes para hacer el sistema perfectible. Vamos a discutir sobre la perfectibilidad del sistema de declaración jurada, pero vamos a mantener la decisión de sostenerlo porque queremos en ese sistema, queremos en el sistema de declaración jurada".