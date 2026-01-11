Secuestraron un arma de fuego a un adolescente en barrio Humito de Paraná

“Eera un arma de grueso calibre y estaba lista para disparar”, confirmó el jefe de la Guardia Especial, José Barzanti. El funcionario policial adelantó que queda por determinar si el arma habría sido utilizada o no para algún tipo de hecho ilícito.
Un adolescente, que caminaba de forma sospechosa y tomándose la cintura, fue advertido por personas policial de Guardia Especial que se encontraba de recorrida y realizando identificación de personas sobre calle Colobran Andreu en barrio Humito de Paraná.
Al intentar identificarlo, el menor, de 15 años, se dio a la fuga, pero fue demorado a pocos metros. Durante el palpado de seguridad, se le encontró un arma de fuego calibre 9 mm y tres cargadores con cartuchería.
La fiscal de Menores fue informada de la situación y dispuso la detención del adolescente, quien fue trasladado a la División Minoridad. Además, se le realizó un dermotest. El arma y los cargadores fueron secuestrados.
“Era un arma de grueso calibre y estaba lista para disparar”, confirmó a Reporte 100.7 el jefe de la Guardia Especial, José Barzanti. El funcionario policial adelantó que queda por determinar si el arma habría sido utilizada o no para algún tipo de hecho ilícito.