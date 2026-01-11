 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Paraná

Secuestraron un arma de fuego a un adolescente en barrio Humito de Paraná

“Eera un arma de grueso calibre y estaba lista para disparar”, confirmó el jefe de la Guardia Especial, José Barzanti. El funcionario policial adelantó que queda por determinar si el arma habría sido utilizada o no para algún tipo de hecho ilícito.

11 de Enero de 2026
Secuestraron un arma de fuego en Paraná
Secuestraron un arma de fuego en Paraná

Un adolescente, que caminaba de forma sospechosa y tomándose la cintura, fue advertido por personas policial de Guardia Especial que se encontraba de recorrida y realizando identificación de personas sobre calle Colobran Andreu en barrio Humito de Paraná.

 

Al intentar identificarlo, el menor, de 15 años, se dio a la fuga, pero fue demorado a pocos metros. Durante el palpado de seguridad, se le encontró un arma de fuego calibre 9 mm y tres cargadores con cartuchería.

 

La fiscal de Menores fue informada de la situación y dispuso la detención del adolescente, quien fue trasladado a la División Minoridad. Además, se le realizó un dermotest. El arma y los cargadores fueron secuestrados.

 

“Era un arma de grueso calibre y estaba lista para disparar”, confirmó a Reporte 100.7 el jefe de la Guardia Especial, José Barzanti. El funcionario policial adelantó que queda por determinar si el arma habría sido utilizada o no para algún tipo de hecho ilícito.

Temas:

arma de fuego barrio Humito
