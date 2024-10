Santa Fe: camión de encomiendas de Paraná se incendió en la Ruta 168

Un siniestro que pudo ser fatal tuvo lugar este jueves en la Ruta 168, donde un camión se prendió fuego. Sucedió alrededor de las 13 en el kilómetro 9 de esa vía nacional, esto es, a corta distancia del Túnel Subfluvial, del lado Santa Fe.

Según informaron los Bomberos Zapadores Zona Centro Norte de esta capital, que actuaron en el lugar, la cabina del vehículo se quemó completamente, mientras que las paredes del compartimento de carga y parte de la lona que cubría el mismo resultaron afectadas de forma parcial.

Camión incendiado. (Imagen: Notife).

El camión pertenecía a una empresa de mensajería de Paraná y al momento del hecho realizaba un traslado de encomiendas que tenían como destino la ciudad de Rafaela.

Los bomberos contaron que, al arribar la dotación, el chofer del camión ya había retirado y puesto a resguardo la carga que transportaba, pese a la desesperación del momento.

"Fue algo sorpresivo, empezó de abajo. Cuando paramos la marcha se agravó y no lo pudimos parar", contó Sergio Palacios el móvil de Aire.

A pesar de que intentaron aplacar las llamas con el uso de matafuegos, no lograron apagar el fuego. "Es el momento, fueron segundos y lo primero que querés hacer es apagar y no medís las consecuencias", agregó el camionero, que no sufrió consecuencias ni heridas.

Fuente: (LT10 - Aire).

