Allanaron una vivienda y secuestraron elementos por los robos en casas quinta de Sauce Montrull

En el marco de los robos que se registraron durante el pasado fin de semana en varias casas quinta de Sauce Montrull, la policía realizó un allanamiento que permitió avanzar en la investigación.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda del barrio Perejil, ubicada sobre calle Pedro Balcar, al final, en la ciudad de Paraná.

Desde la Policía informaron a Elonce que en la casa allanada reside el principal sospechoso de los hechos, un hombre mayor de edad identificado con las iniciales F. T. A. D. Durante el operativo, el personal policial secuestró diversos elementos que se encontraban directamente vinculados con los robos denunciados.

Las actuaciones fueron reforzadas con el trabajo de Policía Científica, cuyos aportes resultaron clave para consolidar la imputación del sospechoso en el marco de la causa judicial en curso.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la División Antecedentes Personales, donde se realizó su correspondiente registro, quedando supeditado a la causa que lleva adelante la fiscal Jimena Ballesteros.

En el operativo intervinieron efectivos de la División Robos y Hurtos, personal de la Comisaría Colonia Avellaneda dependiente de la Jefatura Departamental Paraná y el Grupo Especial de la Departamental, lo que permitió desarrollar el allanamiento con las medidas de seguridad correspondientes.

Controles en la Ruta 12

Vale destacar que en el marco de los hechos de inseguridad, la Policía desplegó operativos de prevención y controles vehiculares en rutas y accesos a Sauce Montrull.

El jefe de Operaciones de Paraná, Jorge Pérez, explicó a Elonce que los controles consistieron principalmente en “reforzar la presencia policial, tareas de prevención y controlar el ingreso y egreso de las personas que transitan por la zona”.

Los operativos no se limitaron a una sola localidad. “No hablamos solamente de una localidad, sino también de zonas linderas como Tilcara y otros sectores, donde se verá reforzada toda la presencia policial”, afirmó.