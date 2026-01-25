 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Zona de San Benito

Camioneta cayó a una zanja tras despiste en Ruta 18

El hecho se produjo cerca de las 6.40 en un sector en obra de la Ruta 18, a la altura del kilómetro 33, cerca de San Benito. El conductor no sufrió heridas de gravedad y fue asistido de manera preventiva tras el despiste.

25 de Enero de 2026
Accidente en Ruta 18
Accidente en Ruta 18

El hecho se produjo cerca de las 6.40 en un sector en obra de la Ruta 18, a la altura del kilómetro 33, cerca de San Benito. El conductor no sufrió heridas de gravedad y fue asistido de manera preventiva tras el despiste.

Un siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 6.40 en la Ruta 18, a la altura del kilómetro 33, donde una camioneta despistó y terminó dentro de una zanja ubicada en un sector donde la traza se encuentra en construcción.

Accidente en Ruta 18
Accidente en Ruta 18

Al arribar al lugar, personal policial constató que una camioneta marca Ford, modelo Ranger, de color rojo, por causas que se trataban de establecer, perdió el control y cayó en una zanja situada en el cambio de mano de la ruta.

 

Atención al conductor

En el vehículo se encontraba un hombre mayor de edad, quien no presentaba lesiones de gravedad. No obstante, y por razones preventivas, fue trasladado en ambulancia hasta la localidad de Seguí para ser examinado por personal médico.

 

Trabajos en el lugar

En el lugar del hecho se realizaron las actuaciones de rigor correspondientes al siniestro. Posteriormente, se llevaron a cabo las tareas para la extracción del rodado desde la zanja, a fin de restablecer las condiciones normales de circulación en la zona.

Temas:

Conductor ruta 18
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso