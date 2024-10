Abogado del contador involucrado en la "mesa de dinero" aclaró cuál era su función

Siguieron los procedimientos en la ciudad de Paraná a raíz de la “mesa de dinero” en la que se investiga el trabajo de una financiera informal, cuyos socios involucraron a gente a depositar dinero no informado, inmuebles y hasta autos de alta gama, con el motivo de recibir intereses muy importantes. Uno de los presuntos involucrados es el contador Andrés Gamarci, donde este miércoles por la mañana se llevaron adelante procedimientos en su estudio contable y también en su domicilio particular.

Al respecto, el abogado defensor, Emilio Fouces, dialogó con Elonce sobre los hechos que transcurrieron en los últimos días: “El lunes fueron dos allanamientos, que ahí es donde me convoca uno de los propietarios del supermercado ubicado en Avenida Ramírez, que es donde se lleva adelante el procedimiento. El contador Andrés Gamarci me convocó y participamos. Hoy se produjeron más allanamientos, entre ellos el estudio jurídico contable Gamarci, en calle 9 de Julio y el domicilio particular de él”.

Emilio Fouces, abogado de Andrés Gamarci. Foto: Elonce

En base al material que se trataba de conseguir, Fouces explicó: “Lo que buscaba el fiscal, en base a la orden, era documentación relacionada a un delito que se está investigando. Aparentemente, se trata de estafa porque no hemos tenido acceso al expediente. Gamarci no está vinculado a la causa. Por lo menos, hasta este momento”. Además, agregó: “Me parece que el fiscal estaba buscando documentación y las personas o la empresa, la verdad desconozco, que sería la que se está investigando por esta posible estafa, es una persona que es socio de Gamarci en este supermercado y, que aparte de esa actividad, tiene esta financiera, donde sería ahí donde se habrían producido los delitos que se están investigando”.

“Se estaría afectando con todas estas noticias a confusiones a una empresa como este conocido supermercado, tradicional de Paraná que brinda trabajo a más de 90 personas con familias. Es importante preservar y no tiene nada que ver con lo que se está investigando”, remarcó.

Posteriormente, el abogado volvió a recalcar que “no tiene acceso al expediente” y que “en estas primeras horas, lo que hacen los fiscales es recabar todas las evidencias que le puedan servir para desentrañar la existencia del hecho que se está investigando”.

“La Justicia le debería demostrar a Gamarci que él tiene algo que ver. Le tendría que mostrar en la cara las pruebas. De todas maneras, puede acreditar perfectamente que su actividad profesional es lo que lo vincula a esta financiera. Es el contador, pero no el titular ni mucho menos el que lleva adelante los negocios”, aseguró. (Elonce)