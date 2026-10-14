“Sentimos conexión entre nosotros dos”: los mellizos Santamaría, subcampeones nacionales de danza

Los mellizos paranaenses Justina e Ian Santamaría, de 13 años, se consagraron subcampeones nacionales en el rubro Pareja de Danza Tradicional Menor durante el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, desarrollado en Tanti, Córdoba. Los jóvenes representaron a Entre Ríos y consiguieron el segundo puesto frente a participantes de distintas provincias argentinas.

Tras regresar de la competencia, los bailarines visitaron los estudios de Elonce, donde mostraron el reconocimiento obtenido y compartieron detalles de su participación. Ambos comenzaron a presentarse en escenarios desde pequeños y continúan perfeccionándose en las danzas tradicionales.

“Fuimos a Córdoba, a Tanti, y sacamos el segundo premio de la competencia, que es a nivel nacional. Competimos contra casi todas las provincias del país y sacamos el segundo puesto en el rubro pareja de danza tradicional menor”, contaron durante la entrevista.

La conexión entre los mellizos, clave para el reconocimiento

Justina explicó que uno de los aspectos destacados por el jurado fue la manera en que aprovecharon el escenario y la conexión que demostraron durante su presentación.

Al ser consultada sobre la devolución de los evaluadores, señaló que el reconocimiento llegó por “llevar bien el espacio del escenario” y “estar tan conectados”.

Los hermanos cumplieron 13 años el pasado 5 de septiembre y actualmente cursan el primer año en la escuela Olegario Víctor Andrade. Pese a sus responsabilidades escolares, mantienen su dedicación a la danza, una actividad que practican desde la infancia.

“Sentimos conexión entre nosotros dos. También disfrutamos porque es lo que nos gusta y hacemos de chiquitos”, expresaron al describir lo que experimentan cuando bailan juntos.

Entre risas, Justina reconoció que en ocasiones es ella quien más insiste con los ensayos, mientras que Ian admitió: “No me gusta ensayar”.

Entre Ríos también consiguió otro segundo puesto

Luciana Ríos, delegada de Entre Ríos en el certamen, acompañó a los mellizos durante la visita a Elonce y destacó el crecimiento artístico de ambos.

“El certamen nacional de malambo femenino es un certamen que se viene realizando hace varios años ya. Desde la provincia de Entre Ríos, todos los años organizamos un selectivo donde queda conformada la delegación. Ellos forman parte de esa delegación”, explicó.

La representante detalló que la delegación entrerriana permaneció una semana en Tanti y participó en diferentes categorías.

“También trajimos otro segundo premio en el conjunto de danza estilizado mayor del grupo Querencia. Y la verdad que muy felices”, destacó.

Sobre los mellizos, Ríos valoró su evolución artística y aseguró que el vínculo entre ambos constituye una de sus principales fortalezas sobre el escenario.

“Esta competencia viene creciendo año a año y el nivel de los chicos, que ya como vos decís, los conocemos desde chiquitos, se nota que cada día va creciendo.

Esa conexión que tienen ellos se muestra muchísimo en el escenario y agrada mucho al jurado”, sostuvo.

Buscan mayor apoyo para los bailarines entrerrianos

La delegada también planteó la necesidad de dar mayor visibilidad al certamen y conseguir acompañamiento para las familias que afrontan los gastos de participación.

“La idea de nosotros como delegación es presentarnos en distintos puntos de la provincia para hacer más visible este certamen”, manifestó.

Ríos explicó que, además de la preparación artística, las familias deben afrontar costos de traslado y hospedaje, por lo que buscan generar nuevas oportunidades de apoyo.

“Queremos hacer visible esto para tener más apoyo, para que ellos puedan trabajar un poquito más tranquilos, no tener ese peso de pensar en el gasto del traslado, del hospedaje, ayudar a las familias”, expresó.

En ese sentido, adelantó que ya comenzaron a organizar el próximo selectivo provincial, previsto para junio de 2027, con la intención de sumar participantes de diferentes localidades entrerrianas.

Los próximos desafíos de Justina e Ian

Los mellizos anticiparon que tienen previsto participar en una próxima competencia en Nogoyá, aunque todavía no confirmaron la fecha.

“Vamos a estar ahí preparados y probarnos para ver si podemos sacar algún premio”, expresaron.

Los Mellis Santamaría, Subcampeones nacionales de Malambo femenino

Durante la entrevista, también agradecieron a sus profesores Soledad Ramírez y Franco Zaragoza, y reconocieron el acompañamiento de Viviana Vergara, de Tupaná, y del profesor Cristian Lescano, de la compañía de danza litoraleña El Grito Sagrado.

Además, mencionaron a Pedro Jaime, quien los acompañó en una presentación realizada en una plaza, donde compartieron parte de lo mostrado en Córdoba.

Como cierre de su visita a Elonce, Justina e Ian ofrecieron una demostración de danza tradicional en el estudio, compartiendo con los televidentes parte del talento que los llevó a conseguir el subcampeonato nacional.