Se realizó una olla popular “contra el hambre” en Plaza Mansilla

Se desarrolló una olla popular “contra el hambre” en Plaza Mansilla, una actividad que la encabezaron diferentes organizaciones sociales. Es una actividad que se replicó en la noche de este miércoles en diferentes puntos del país.

Elonce dialogó con Andrea Narváez, referente del Polo Obrero, que expresó: “Venimos a hacer una réplica para acompañar a todos los compañeros de todas las provincias. Esto es una jornada nacional donde pedimos que devuelvan la mercadería que fue sacada de diciembre. Hubo merenderos que cerraron por no haber sacado esa comida. En Paraná, dentro de todos pudimos abrir algunos comedores porque provincia está apoyando a muchas organizaciones sociales, no solo al Polo Obrero. Este reclamo es nacional y le estamos diciendo a la señora (Sandra) Pettovello en todas las provincias que se digne a entregar esa mercadería que hasta vencida ya está. Le estamos diciendo al presidente (Javier) Milei que incremente el plan Potenciar y ahora es Volver al Trabajo, y que lo lleve a 100 mil pesos como mínimo. Igualmente, es una miseria lo que estamos pasando todos los argentinos”.

Andrea Narváez, integrante del Polo Obrero. Foto: Elonce

Asimismo, ahondó: “Estamos pidiéndole que abra ese IFE que abrieron diferentes gobiernos y que llegó a gente que realmente no tenía nada. Llegan las fiestas, los panes dulces van a ser incomprables y ya no se puede mantener ni siquiera una olla diaria. Imaginate lo que va a ser para esa fecha. Piensen en la gente que está en cada barrio, en esa gente que no llega a las cuatro comidas diarias, en los niños que van a buscar en una botella la leche que uno le puede brindar”.

En cuanto a la actividad de este miércoles, comentó que la olla popular está compuesta de “arroz y una cantidad de mercadería cortada, como verduras. Los compañeros trajeron papa, cebolla, mondongo y es algo que van a compartir con nosotros”.

Foto: Elonce

Foto: Elonce

Además, exigió que piense en los jóvenes que mañana serán profesionales: “Estamos acá por el futuro de ellos y de los compañeros para que tengan un trabajo digno, donde tengan un salario mínimo para que podamos llegar al mes. Con 78 mil pesos no llegamos ni a la semana. Ese es el monto desde diciembre que entró este gobierno, que lo congeló”.