Paraná celebró a su santa patrona, la Virgen del Rosario

La ciudad de Paraná celebra este lunes a su patrona en el marco de la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Si bien la lluvia obligó a suspender la caravana y la procesión, se celebra la Santa Misa en el interior de la Catedral.

En diálogo con Elonce, Monseñor Juan Alberto Puigari compartió su alegría por esta celebración, que es fundamental en la historia local. “Gracias por la posibilidad de compartir la alegría de esta fiesta tan grande para Paraná que hace su historia. Un poco empañada por la lluvia, pero bendecida al mismo tiempo por la lluvia. Tanto la veníamos pidiendo, así que es un regalo de Dios”, expresó el obispo.

Puiggari: “Nuestra madre que prefirió que no la festejamos tanto y regalarnos la lluvia”

La figura de la Virgen del Rosario es considerada la fundadora de la ciudad, con sus raíces que se remontan a 1730 en la baxada de Paraná. “La imagen histórica se instaló ahí. Ahí empezó a formarse una ranchada y después fue formando lo que es la ciudad. Así que para nosotros es fundadora”, destacó. Monseñor Puigari subrayó la importancia de la Virgen en la historia de Paraná, afirmando que “nuestra ciudad nació en la fe y, para los cristianos, es nuestra madre fundadora”.

Tras ello, confirmó que también se decidió suspender la procesión.

“La gente está muy feliz por la lluvia. Así que bendita nuestra madre que prefirió que no la festejamos tanto y regalarnos la lluvia”, comentó.

Durante su homilía, el obispo también hizo un llamado a la oración, en línea con el pedido del Papa. “Hoy el Papa nos ha pedido a toda la iglesia de todo el mundo que recemos por la paz”.

Monseñor Puigari, instó a todos a unirse en oración. “Las situaciones son difíciles, no vale la pena numerarlas, necesitamos la fortaleza de Dios para salir adelante de una manera constructiva, con más fraternidad, más solidaridad, más amor, más capacidad de perdonar. Necesitamos la oración, es el oxígeno que nos permite vivir en el Evangelio y no en tantas costumbres que se van instalando y no tienen nada que ver con Dios”.

Concluyó su mensaje enviando un saludo a las familias paranaenses: “Que el Señor los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, cerró, reafirmando la importancia de la festividad y el papel de la Virgen en la vida de la comunidad. Elonce.com

