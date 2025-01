Al ritmo de chamamé, promeseros rinden culto al Gauchito Gil en el santuario de Paraná

Como cada 8 de enero, los promeseros del Gauchito Gil le rinden culto en el santuario ubicado sobre Acceso Norte de Paraná. Elonce registró en testimonios e imágenes las primeras muestras de devoción al santo pagano. De hecho, Los Hermanos Corradini fueron uno de los músicos infaltables en el escenario.

“Es un día bastante caluroso, pero venimos a compartir en familia como todos los 8 de enero, chamameceamos, mostramos lo que hacemos y brindamos un cariño al Gaucho a través de la música”, aseguró Lisandro Corradini, uno de los cabecillas del grupo. “El Gauchito me cumplió varias promesas y, por eso, todos los 8 de enero vengo a tocar”, completó su hermano Guido.

En la oportunidad, los Hermanos Corradini anticiparon que, este jueves, se presentarán en el Premate, el viernes en la fiesta del Lino de Lucas González y tienen previstas varias competencias más a las que acudirán “con fe y fuerza”.

Promeseros rinden culto al Gauchito Gi en el santuario de Paraná. (foto: Elonce)

“Deseo que este país cambie, que la cultura siga creciendo entre los jóvenes y que a todos los argentinos se nos cumplan todos los argentinos”, sostuvo otro de los Corradini.

“Es una promesa que hice al Gauchito hace un par de años, a quien se le pide por salud, trabajo y le agradezco por la vida de mi bebé porque nació sanito”, sostuvo una delas bailarinas. “Al gauchito le pedimos que el 2025 sea mejor que el 2024”, agregó su compañero.

Una de las devotas al Gauchito Gil, junto a su hijo. (foto: Elonce)

Quién fue el Gauchito Gil

En sus palabras, la referente en el santuario ubicado sobre Acceso Norte a Paraná, Susana Lescano, contó quién fue el hombre que se convirtió en un santo pagano, venerado por multitudes. “Gil fue un gaucho correntino, muerto injustamente porque no quiso pelear la guerra de unitarios y federales; cuando lo iban a matar por desertor, le dijo al sargento `No me mates porque llega en camino mi perdón, pero cuando llegues a tu casa, tu hija se estará muriendo de una mala enfermedad. Pedí que si llego donde se haya Dios, voy a interceder por la vida de tu hija´. Y ese fue el primer milagro del Gauchito Gil”, sintetizó.

Una imagen de Antonio Mamerto Gil Núñez, conocido como el Gauchito Gil. (foto: Elonce)

Devotos al Gauchito Gil se congregan en el santuario de Acceso Norte para rendirle culto. (foto: Elonce)

Promeseros en el santuario de Paraná. (foto: Elonce)

Devotos al Gauchito Gil se congregan en el santuario de Acceso Norte. (foto: Elonce)

Una imagen de Antonio Mamerto Gil Núñez, conocido como el Gauchito Gil. (foto: Elonce)

En familia, promeseros muestran devoción al santo pagano. (foto: Elonce)

Como cada 8 de enero, las familias se reúnen en el santuario en Paraná. (foto: Elonce)