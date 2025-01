Devotos al Gauchito Gil se congregan en el santuario de Acceso Norte para rendirle culto

“Con mucho esfuerzo y sacrificio, llegamos a otro 8 de enero en este humilde lugar para recibir a los devotos”, aseguró a Elonce la referente en el santuario ubicado sobre Acceso Norte a Paraná, Susana Lescano.

“El Gacuhito es la fe popular de la gente y, en cualquier lugar donde haya una imagen suya, si uno pide con fe, el Gauchito lo ayudará porque a él le impedimos que interceda ante Dios por nosotros”, explicó Lescano al remarcar: “Gil es un gaucho popular y uno le pide de la manera más sencilla y más simple para que nos ayude e interceda ante Dios para que nuestro deseo se cumpla; y a cambio simplemente podemos rezarle una oración”.

Los devotos al Gauchito pueden acercarse al santuario ubicado sobre Acceso Norte hasta las 00. “Todos tienen la posibilidad de acampar, hay un baño precario y un pequeño escenario dedicado a la memoria de mi esposo, Mario Godoy, donde los chamameceros le ofrecen su música al Gauchito”, indicó la encargada del lugar, desde hace tres décadas.

Consultada a Lescano qué la movilizó a ella a impulsar el espacio de culto al Gauchito Gil, ésta reveló: “Pedí un favor por una de mis hijas y, desde hace 31 años, le cuento a la gente que el Gauchito puede ayudarnos a hacer nuestros días mejores”.

Susana Lescano, referente en el santuario ubicado sobre Acceso Norte a Paraná. (foto: Elonce)

“No vayas a pasar de largo porque te puede ir mal si con rezar un bendito no pierdes y haz de ganar”, parafraseó.

Quién fue el Gauchito Gil

Una imagen de Antonio Mamerto Gil Núñez, conocido como el Gauchito Gil. (foto: Elonce)

En sus palabras, Lescano contó quién fue el hombre que se convirtió en un santo pagano, venerado por multitudes. “Gil fue un gaucho correntino, muerto injustamente porque no quiso pelear la guerra de unitarios y federales; cuando lo iban a matar por desertor, le dijo al sargento `No me mates porque llega en camino mi perdón, pero cuando llegues a tu casa, tu hija se estará muriendo de una mala enfermedad. Pedí que si llego donde se haya Dios, voy a interceder por la vida de tu hija´. Y ese fue el primer milagro del Gauchito Gil”, sintetizó.

Devotos al Gauchito Gil se congregan en el santuario de Acceso Norte. (foto: Elonce)

Testimonios

“Venimos todos los años a agradecer por promesas que hemos hecho”, aseguró una mujer. “Tengo fe desde hace diez años y todo lo que le pedí por mi familia, me cumplió; es un santo humilde y me ayudó mucho”, completó otro hombre, que dijo ser diabético y padecer presión alta. “Vine a pedir por mi familia y por todo Paraná, para que salgamos adelante”, sentenció.