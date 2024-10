Estudiantes universitarios llevan a cabo una vigilia en defensa de la Universidad Pública. Las medidas se realizan en la Plaza Alvear de Paraná, donde estudiantes, docentes y no docentes realizan una olla popular, radio abierta y dictado de clases e intervenciones culturales frente a la Facultad de Ciencias de la Educación (FCEdu) Uner. Estas actividades fueron votadas en una asamblea abierta interclaustros e interuniversitaria que se realizó este martes en el patio de la Fcedu.

Vigilia en defensa de la universidad pública: "luchamos por nuestro futuro"

“Estudiantes, docentes y no docentes de las universidades públicas de Entre Ríos estamos reunidos en una vigilia que denominamos No al veto, donde exigimos que los diputados que no se vete la ley de financiamiento universitario”, expresó una estudiante, Sol, de la facultad de Trabajo Social de la UNER.

“Esta ley garantiza el derecho a la educación pública. Los estudiantes somos los que, en un futuro, llevaremos adelante el país”, dijo al sostener que “vetar esa ley es vetar al futuro”.

“Estamos convencidos que debemos defender la universidad pública hasta el final, sabemos que esto es un paso más porque esta lucha va mucho más allá. Estamos viendo que se multiplican las luchas de defensa de la educación pública de calidad”, amplió.

En tanto, Sofía Sforza, mencionó que “el pueblo argentino no va a renunciar al derecho conquistado de la educación pública gratuita. Necesitamos una universidad pública que dé respuesta a los derechos y necesidades de los trabajadores”.

En este marco, solicitó que la CGT y CTA convoque a un Paro general “para que se haga sentir el reclamo. La lucha no termina hoy, es algo que sigue”.