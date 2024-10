Milei a las universidades: “El aumento sería ceder a la vieja forma de hacer política”

Antes de que inicie la sesión en Diputados por la Ley de Financiamiento de las universidades, el presidente Javier Milei volvió a defender el veto a la ley de financiamiento universitario. “El aumento para esas instituciones sería, en el fondo, ceder a las viejas políticas donde se ignora la restricción de presupuesto”, dijo en el discurso de apertura de la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

Según el mandatario nacional, el tema del financiamiento de los centros educativos de grado “implicaría volver al riego país que teníamos en el kirchnerismo, se perdería un tercio del PBI. ¿De qué estamos hablando?”. Milei consideró que el reclamo universitario “es un eufemismo del curro de tres o cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselo a los alumnos y profesores”.

Milei, el director Regional de LAFISE, y el presidente del CEAL. (Imagen: NA)

"No quieren mostrar los números"

“Me parece que no hay mucho para discutir. Independientemente de lo que diga la opinión pública, vinimos a terminar con los curros. Si estuvieran limpios, ¿qué problema habría de que los auditen? Hace 10 años que no lo hacen. Lo único que pedimos es auditarlos. Y eso no es poner en riesgo la educación pública; al contrario, es valorizarla”, arremetió el Presidente y apuntó contra las autoridades educativas: “No quieren mostrar los números y por algo debe ser”.

A pesar de las críticas y las manifestaciones, el jefe de Estado dejó en claro que no está dispuesto a dar marcha atrás: “El aumento a las universidades sería ceder a la vieja forma de hacer política, de ignorar la restricción del presupuesto, volver a las andadas y a los niveles de Riesgo País que teníamos con el kirchnerismo”.

En el mismo sentido, amplió: “Lo único que pedimos es auditarlos, parece que eso es poner en riesgo la educación pública pero al contrario, es defender la educación pública”.

"Cambio de paradigma"

Ante cientos de empresarios latinoamericanos y representantes del sector público y privado de 19 países, Milei destacó el rumbo de su gestión: “En los 10 meses de gobierno plasmamos el cambio de paradigma en la gestión, recuperamos la estabilización monetaria, redujimos el costo estructural de la economía argentina; por este cambio de rumbo estamos sosteniendo la confianza en nuestro país, con un Riesgo País que (con el kirchnerismo) estaba alrededor de los 3.000 puntos y ayer quebró los 1.200 puntos básicos”.

(Imagen: captura Infobae)

Asimismo, destacó la baja del Riesgo País al asegurar que permite pasar de “un PBI de 400 mil millones de dólares a uno de 600 mil millones de dólares”, e hizo eco de las críticas del expresidente Mauricio Macri, sin hacer mención, al ironizar: “Qué numerito, eh, no hay gestión…”.

En otro pasaje de su exposición a modo stand up, planteó: “Hice todo para que la gente me odiara, pero me salió mal y terminé siendo el presidente más votado de la historia”.

Reclamo de devaluación

En otro tramo de su discurso, el Presidente destacó que el blanqueo que impulsó su administración “ha superado todo tipo de expectativa; cuando se miran los depósitos en dólares, el número es estremecedor”.

Y de inmediato refrendó su rechazo al planteo de ciertos sectores que reclaman una devaluación: “Así lo quieren arreglar los econochantas... Si lo hago, rompo la señal de precios y no termino nunca de resolver el problema que Argentina tiene desde que cuenta con esa maldita institución llamada Banco Central, al que utilizan para corregir problemas del sector real”.

Luego se enfocó en la importancia del sector empresario y pidió “combatir esa idea llena de envidia y de resentimiento que hay que combatir desde el llano, porque el que gana plata es un héroe, es un benefactor social”.

“Si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. No les demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal”, remató y provocó el aplauso cerrado del auditorio.

(Fuente: Infobae – La Nación)