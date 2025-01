Calor intenso: qué tener en cuenta para el cuidado de niños

La deshidratación es un riesgo significativo para la salud, especialmente en niños y personas mayores durante las olas de calor, según explicó la pediatra Viviana Villarruel, directora del Centro de Salud Santa Lucía. En diálogo con Elonce, la especialista brindó recomendaciones clave para proteger a los más pequeños de las altas temperaturas.

Villarruel destacó que en situaciones de calor extremo, las personas deben estar alertas, ya que la falta de medidas preventivas puede desencadenar complicaciones graves. "Cuando hablamos de olas de calor, se mantienen alertas para las personas, y se van a dar situaciones complejas si no toman las medidas correspondientes, sobre todo en el caso de los niños y las personas mayores", señaló.

En cuanto a los niños, la pediatra hizo especial hincapié en la necesidad de diferenciar a los menores de un año, ya que no pueden expresar que tienen calor y, por lo tanto, pueden sufrir síntomas como irritabilidad, trastornos en el sueño, piel roja, e incluso, en casos severos, llegar a sufrir convulsiones. "Es muy importante estar atentos a estas señales", advirtió.

Villarruel también mencionó que los adultos mayores son más propensos a perder líquidos sin ser conscientes de ello, lo que aumenta el riesgo de deshidratación. "Los adultos mayores también deben ser monitoreados, ya que pueden no notar los efectos del calor y la deshidratación en su cuerpo", explicó.

Alerta amarilla y recomendaciones clave

La pediatra hizo hincapié en la importancia de evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 16 horas, período de mayor intensidad solar. "No hay que exponerse al sol durante estas horas, especialmente los menores de un año, que no deben estar bajo el sol, y los menores de seis meses no deben ir a la playa", recomendó.

Pediatra Viviana Villarruel- Elonce

Villarruel también subrayó la importancia de que los niños usen gorro, protector solar, repelente y, sobre todo, mantenerse siempre hidratados. Ante cualquier síntoma de fiebre o malestar, la pediatra sugirió concurrir a una guardia o centro de salud más cercano para recibir atención médica. "Si un niño muestra síntomas de deshidratación, fiebre o malestar, es fundamental consultar a un médico", aconsejó.

Además, la pediatra destacó que no se deben suministrar antibióticos a los niños sin la receta médica correspondiente.

En cuanto a los cuidados prácticos, Villarruel recomendó ofrecer baños de agua fresca, pero no excesivamente fría, para ayudar a regular la temperatura corporal de los niños. También sugirió colocar paños húmedos en áreas como la cabeza, el cuello y las axilas para aliviar el calor.

El protector solar debe aplicarse cada dos horas y media hora antes de salir al sol. "Es importante seguir estas pautas para prevenir quemaduras solares y proteger la piel de los más pequeños", concluyó la especialista.