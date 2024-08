Ayudar Hace Bien: llegó el gran día de la solidaridad para “Los toritos de Chiclana”

Una nueva jornada solidaria se desarrolla este sábado bajo el nombre de "Una Hinchada solidaria para los chicos de Toritos de Chiclana". La misma se realiza en el club "Los Toritos de Chiclana", ubicado en el barrio San Roque de la capital provincial, en la intersección de calles Fraternidad y Adolfo Aeberhard. La propuesta es impulsada por la asociación Ayudar Hace Bien y pretende colectar medias, vendas, zapatillas y botines en buen estado, para chicos de entre 13 y 18 años, con talles que van del 38 al 44. También solicitan leche, cacao y azúcar para ofrecer una merienda a los chicos, que muchas veces llegan de la escuela sin haber merendado.

En este marco festivo, el establecimiento abre sus puertas desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, y está destinada a recolectar donaciones que permitan mejorar las condiciones en las que los chicos practican su deporte favorito. Además, habrá un gran festival con shows y actividades para toda la familia. La jornada cerrará con la actuación especial de la Banda de la Policía de la Provincia de Entre Ríos.

Los chicos del club practican fútbol de lunes a viernes, en el horario de 19 a 21 horas, lo que resalta la importancia de contar con el equipamiento adecuado para continuar con su entrenamiento.